윤경호, 대세가 코앞…2026년도 스케줄 꽉 채운다

지난해 작품마다 뚜렷한 존재감을 남기며 대세 배우로 자리 잡은 윤경호가 2026년에도 그 흐름을 이어갈 예정이다.

윤경호는 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터'에서 외과 과장 겸 대장항문외과 과장 한유림 역을 맡아 극의 중심을 든든하게 지켰다. 능청스러운 연기로 웃음을 책임지는 동시에, 중증외상팀의 핵심 인물 백강혁(주지훈 분)과의 대립을 통해 긴장감을 높였다. 특히 위기 상황에서 드러나는 인간적인 면을 섬세하게 표현해 친근하면서도 개성 있는 매력을 완성, '유림핑'이라는 별칭과 함께 큰 호응을 얻었다.

이어 영화 '좀비딸'에 출연해 약사이자 이정환(조정석 분)의 고향 친구인 동배 역으로 또 다른 매력을 보여줬다. 유머와 따뜻함을 넘나드는 자연스러운 연기로 극의 분위기를 부드럽게 이끌었으며, 세심한 감정 표현은 인물에 생동감까지 더했다. 더불어 영화 '탄생'을 재탄생한 3부작 드라마 '청년 김대건'에서는 모진 박해에도 끝까지 김대건 신부를 모시는 현석문 역의 우직함을 그려내며 시청자들에게 깊은 울림을 전했다. 이러한 활약들은 장르와 역할을 가리지 않는 윤경호의 폭넓은 연기 스펙트럼을 다시 한번 확인하는 계기가 되었다.

이외에도 영화 '굿뉴스', '퍼스트라이드', 드라마 '파인: 촌뜨기들', '달까지 가자' 등에서 신 스틸러로서의 저력을 뽐내며 2025년 한 해를 밀도 있게 채운 윤경호. 그런 그가 2026년에도 연이은 차기작 소식을 전하며 활발한 활동을 예고했다. 먼저 넷플릭스 영화 '남편들' 출연을 확정 지은 윤경호는 조직의 두목 용강 역으로 변신해 극의 긴장감을 더할 전망이다. 이어 넷플릭스 영화 '크로스 2'에서는 문화재를 노리는 정체불명 조직의 수장 천인학 역으로 강렬한 카리스마를 선보인다.

드라마 영역에서도 활동은 계속된다. 동명의 웹툰을 원작으로 한 '취사병 전설이 되다'에서는 강림초소로 전입한 이등병 취사병 강성재(박지훈 분)의 소속 부대인 4중대 박재영 상사 역을 맡아 서사의 무게감을 더할 것으로 보인다. 또한 SBS 새 금토드라마 '김부장'에서는 과거 전장의 신이었지만 현재는 딸바보 아버지가 된 박진철 역을 맡아 스펙터클한 전개 속 웃음과 감동을 함께 전할 예정이다.

이처럼 윤경호가 올해 다양한 작품에서 존재감을 드러낼 예정인 만큼, 특유의 탄탄한 연기력과 캐릭터 소화력을 무기로 '명품 배우'로서 한층 더 견고히 입지를 다져갈 것으로 보여 벌써부터 기대된다.

