에이핑크, 7년 만에 ‘런닝맨’ 완전체 출연…팬들 기대감 최고조

그룹 에이핑크가 7년 만에 완전체로 ‘런닝맨’에 출연하며 시청자들과 오랜만에 만난다.

SBS는 9일 “에이핑크(박초롱 윤보미 정은지 김남주 오하영)가 오는 11일 방송되는 예능프로그램 ‘런닝맨’에 출연한다”고 밝혔다. 에이핑크의 완전체 ‘런닝맨’ 출연은 2019년 이후 약 7년 만으로 오랜만의 예능 나들이에 관심이 집중되고 있다.

이번 레이스의 주제는 ‘금 가방 추격자 : 골드 미 모어’다. 세 팀으로 나뉜 멤버들은 가짜 금 가방 사이에 숨겨진 진짜 금 가방을 찾아야 한다. 팀마다 가방이 하나씩 주어지지만 어떤 가방이 진짜인지 알 수 없는 상황 속에서 금 가방에 대한 힌트를 확보하는 것이 승부의 관건이다.

에이핑크는 오랜만에 ‘런닝맨’ 완전체 출연에도 불구하고 등장부터 몸을 사리지 않는 예능감을 발휘한다는 후문이다. 서울 도심 한복판에서 펼쳐질 치열한 추격전에 기대가 모인다.

한편, 에이핑크는 올해 데뷔 15주년을 맞아 지난 5일 미니 11집 앨범 ‘RE : LOVE(리 : 러브)’를 발매했다. 앨범에는 타이틀곡 ‘Love Me More(러브 미 모어)’를 비롯해 ‘Fizzy Soda(피지 소다)’, ‘Birthday Cake(벌스데이 케이크)’, ‘Sunshine(선샤인)’, ‘손을 잡아줘’까지 총 5곡이 수록됐다.

에이핑크가 출연하는 ‘런닝맨’은 오는 11일 오후 6시 10분 방송한다.

