서울숲 한입베이글 카페, 2025 위기임산부지원 100만원 기부

한입베이글이 위기임산부 지원을 위해 100만원을 기부했다고 9일 밝혔다.

서울숲 대표 베이글 맛집 한입베이글은 2025년 위기임산부지원을 위해 100만원을 기부했다. 이번 기부는 임산부에 대한 지속적인 배려와 사회적 책임을 실천하기 위한 활동의 일환이다.

한입베이글은 단발성 캠페인이 아닌, 일상 속에서 실질적인 도움을 주는 방향의 사회공헌을 꾸준히 이어오고 있다.

한입베이글은 ‘누구나 편안하게 머무를 수 있는 베이글 카페’를 지향하는 브랜드로, 서울숲 카페로 자리 잡으며 고객들의 꾸준한 방문을 이어가고 있다. 맛과 공간 경험은 물론, 고객을 대하는 태도까지 브랜드의 중요한 가치로 삼고 있다.

특히 한입베이글은 오래전부터 임산부 고객을 위한 상시 혜택을 운영해오고 있다. 임산부 뱃지를 제시하면 웨이팅 없이 입장할 수 있는 ‘임산부 프리패스’를 제공하며 베이글 1개와 음료 1잔을 무료로 제공받을 수 있다.

이는 임산부가 매장을 보다 편안하게 이용할 수 있도록 마련된 배려 정책이다. 해당 혜택은 서울숲 카페를 찾는 임산부 고객 사이에서 꾸준한 호응을 얻고 있으며 브랜드에 대한 신뢰 형성과 긍정적인 인식 확대로도 이어지고 있다.

한입베이글은 앞으로도 기존 정책을 안정적으로 유지하며 고객의 삶에 자연스럽게 스며드는 브랜드 활동을 지속해 나갈 계획이다.

한편, 한입베이글의 자세한 정보는 공식 웹사이트 및 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

