이민정, 단독 콘서트로 새해 출발…“큰 호응 덕에 힘나”

가수 이민정이 올해 첫 공연을 성공적으로 마쳤다.

이민정은 지난 8일 서울 홍대 롤링홀에서 단독 콘서트 '일분일초'를 개최했다. '오래된 사람들의 이별'로 공연의 포문을 연 이민정은 '기다리다 그리워지면', '헤어진 사이에 안부를 묻는건', '사랑하는 줄만 알았어', '일분일초' 등을 열창했다.

이번 공연에는 싱어송라이터 미리가 깜짝 게스트로 참여해 '구름을 타고서', '새벽비'를 가창하며 특유의 섬세한 음색으로 관객들을 매료시켰다. 이어 이민정이 'Drowning', '한 페이지가 될 수 있게', '날 그만 잊어요', 'halo', '나였으면' 등 장르를 넘나드는 커버 무대로 다채로운 매력을 발산했다.

또한 이민정은 지난달 발매한 신곡 'Believe Me'의 라이브 무대를 최초 공개해 관객들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다. 마지막으로 앙코르 곡 '보여줄게'로 폭발적인 가창력을 선보이며 관객들에게 잊지 못할 여운을 남겼다.

공연을 마친 이민정은 "단독 콘서트로 새해를 시작해 기분이 좋다. 열심히 준비했는데 큰 호응을 보내 주셔서 힘이 됐다. 앞으로도 좋은 음악으로 꾸준히 대중과 만나고 싶다"고 소감을 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

