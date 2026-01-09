목포시,‘지역서점 바로대출 서비스’참여 서점 모집. 목포시 제공

목포시는 오는 13일까지 ‘지역서점 바로대출 서비스’에 참여할 지역 서점을 모집한다고 9일 밝혔다.

지역서점 바로대출 서비스는 도서관에 소장되지 않은 도서를 협약을 맺은 지역서점에서 즉시 대출할 수 있도록 하는 민·관 협력 사업이다. 대출 이후 이용자가 반납한 도서는 도서관이 구입·등록해 장서로 활용하는 방식으로 운영된다.

신청 대상은 목포시 관내에 방문이 가능한 오프라인 매장을 운영 중인 서점, 도서(서적) 관련 도·소매업으로 사업자등록을 한 서점이다. 다만, 방문용 매장이 없거나 납품 위주로 운영되는 서점, 특정 계층만을 대상으로 하는 서점은 신청 대상에서 제외된다.

참여를 희망하는 서점은 목포시 누리집 또는 목포시통합도서관 누리집에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤, 구비서류와 함께 목포어울림도서관에 방문 제출하거나 우편으로 접수하면 된다.

목포시는 시민의 독서 편의 증대와 지역서점 활성화를 위해 2022년부터 해당 서비스를 운영해 왔으며, 서비스 시행 이후 지난해까지 총 1100여 명이 2000여 권의 도서를 대출하는 등 꾸준한 이용 실적을 보이고 있다.

시 관계자는 “지역서점 바로대출 서비스는 시민에게는 독서 접근성을 높이고, 지역서점에는 실질적인 도움이 되는 상생 사업”이라며 “온라인 대형 서점 확대로 어려움을 겪는 지역서점의 많은 관심과 적극적인 참여를 기대한다”고 말했다.

이주희 기자 jh224@sportsworldi.com

