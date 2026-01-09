이주빈, 드라마·광고로 증명한 ‘대세 행보’

사진 제공=키이스트

배우 이주빈이 드라마와 광고계 모두 사로잡으며 대세 반열에 올랐다.

이주빈은 현재 방송 중인 tvN 월화 드라마 '스프링 피버'에서 과거의 상처를 품은 교사 '윤봄' 역을 맡아 깊이 있는 감정 표현과 자연스러운 생활 연기로 극 초반 몰입도를 끌어올리고 있다. 냉정함과 허당미가 공존하는 입체적인 인물을 설득력 있게 그려내 호평받았고, 안보현과의 티키타카 케미스트리 또한 웃음과 따뜻함을 동시에 전해 앞으로의 전개에 대한 기대감을 높이고 있다.

이 같은 호응은 시청률로도 이어졌다. '스프링 피버'는 1회 전국 평균 4.8%, 2회 4.6%를 기록했고, 1, 2회 모두 tvN 타깃 남녀 2049 시청률에서 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 차지해 초반 흥행을 알렸다.

작품 속 이주빈의 활약은 광고계의 관심으로도 확장되고 있다. 드라마를 통해 보여준 건강하고 세련된 이미지가 대중에게 호감을 주면서, 그가 모델로 나선 브랜드들 역시 주목받고 있는 것.

실제로 이주빈이 모델로 활동 중인 파마리서치의 '리쥬비넥스크림' 광고 캠페인은 공개 한 달 만에 누적 조회 수 1000만 회를 돌파, 9일 기준 약 1807만 뷰를 기록하며 높은 관심을 입증했다.

업계 관계자에 따르면, 드라마 '스프링 피버'의 화제성과 맞물려 해당 제품의 브랜드 검색량은 광고 공개 전 대비 400% 이상 증가했고, 언급량 또한 550% 이상 늘어났다. 드라마 속 이주빈의 맑은 이미지가 제품의 메시지와 좋은 시너지를 내 소비자들의 반응을 이끌어내고 있다는 평이다.

이처럼 드라마와 광고를 오가며 제 몫을 톡톡히 해내고 있는 이주빈의 향후 활약에 기대가 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

