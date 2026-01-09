故 안성기 ‘영정·훈장’ 든 정우성·이정재, ‘운구’ 설경구→주지훈…슬픔 속 배웅

9일 오전 서울 중구 명동성당에서 열리는 故 안성기 장례 미사를 위해 배우 정우성(왼쪽), 이정재를 비롯한 동료 배우들이 성당으로 들어서고 있다. 2026.01.09. [사진=뉴시스]

‘국민 배우’ 고(故) 안성기가 영면에 들었다. 60여 년간 한국 영화사에 굵직한 족적을 남긴 그의 마지막 길에는 후배 배우들과 동료들이 함께했다.

9일 오전 8시에는 명동성당에서 천주교 서울대교구장 정순택 대주교 집전으로 고인의 안식을 기원하는 추모 미사에 이어 영결식이 열렸다.

고인과 같은 소속사 아티스트컴퍼니 배우인 정우성이 고인의 영정을, 이정재가 금관문화훈장을 들고 명동성당에 도착했다. 설경구, 박철민, 유지태, 박해일, 조우진, 주지훈 등이 운구를 맡았다.임권택 감독, 현빈, 변요한, 정준호 등도 비통한 표정으로 고인의 마지막 길을 배웅했다.

9시부터 진행된 영결식에서는 공동 장례위원장인 배창호 감독과 정우성이 추모사를 전했다. 이어 장남 안다빈 씨가 유족 대표로 인사를 했고 헌화가 진행됐다. 영결식을 마친 뒤엔 화장을 위해 서울추모공원으로 이동한다. 이후 고인은 장지인 경기 양평 별그리다에서 영면에 든다.

안성기는 지난 5일 오전 9시 별세했다. 향년 74세. 2019년 혈액암 진단을 받은 고인은 2020년 완치 판정을 받았으나 6개월 만에 재발해 회복에 전념했다. 그러던 중 지난달 30일 자택에서 식사 도중 음식물이 목에 걸린 채 쓰러진 후 6일 만이다. 당시 심폐소생술(CPR)을 받으며 자택 인근 병원 응급실로 이송, 중환자실에서 치료 받았으나 의식을 회복하지 못했다. 장례는 5일간 영화인장으로 치러졌다.

