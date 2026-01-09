연말 차트 휩쓴 보이넥스트도어, “2025년 가장 성공한 K-팝” 외신도 주목

Evoto

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 연간 차트에서 음원 강자의 명성을 입증했다.

보이넥스트도어의 ‘오늘만 I LOVE YOU’가 8일 멜론이 발표한 2025 연간 차트 12위에 자리했다. 남성 아이돌 그룹 중 가장 높은 순위다.

보이넥스트도어는 ‘오늘만 I LOVE YOU’로 각종 연간 차트를 휩쓸며 인기를 과시하고 있다. 이 곡은 한국 틱톡의 연말 결산 ‘이어 인 뮤직’(Year In Music)에서 K-팝 그룹 중 가장 높은 4위에 올랐다. 한국 애플뮤직 ‘연간 톱 100’에서는 전체 보이그룹을 통틀어 최고 순위인 7위를 기록했으며 한국 스포티파이가 발표한 ‘2025년 랩드(Wrapped) 연말 결산’의 ‘톱 트랙 2025’에도 포진했다.

글로벌에서도 주목받았다. ‘오늘만 I LOVE YOU’는 미국 유명 매거진 더 할리우드 리포터(The Hollywood Reporter)가 선정한 ‘2025 최고의 K-팝 40선’(The 40 Best K-pop Songs of 2025) 6위를 차지했다. 더 할리우드 리포터는 “이 곡은 2025년 한국에서 가장 성공한 K-팝 노래 중 하나다. 보이넥스트도어는 앞으로도 주목해야 할 그룹”이라고 극찬했다. 이 외에도 포브스(Forbes)가 선정한 ‘평단에서 극찬한 2025 K-팝 노래’(Critically Acclaimed K-Pop Songs of 2025), 미국 아마존 뮤직이 발표한 ‘베스트 오브 2025’ K-팝 부문과 영국 NME가 선정한 ‘올해의 베스트 K-팝 송 25’에 들었다.

‘오늘만 I LOVE YOU’는 지난해 1월 나온 음원임에도 최신 차트에서도 인기몰이 중이다. 이 곡은 멜론 최신 주간 차트(집계 기간: 2025.12.29~2026.01.04) 32위에 자리했다. 지난주 44위였으나 각종 연말 특별 공연 이후 순위가 상승했다. 동 기간 집계된 벅스 최신 주간 차트에서도 15계단 오른 33위에 자리했다.

보이넥스트도어는 새해에도 ‘열일’을 이어간다. 이들은 오는 10일 타이베이돔에서 열리는 ‘제40회 골든디스크어워즈’에 출연해 멋진 무대를 선보일 예정이다.

