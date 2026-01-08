“댕댕이와 금빛 추억을 영원히”… 조폐공사, 카드형 순금 ‘골든 파우’ 5종 출시

반려견을 주제로 한 카드형 순금 ‘골든 파우(Golden Paw)’ 5종 상품 이미지. 한국조폐공사 제공

한국조폐공사가 반려견을 주제로 한 카드형 순금 ‘골든 파우(Golden Paw)’ 5종을 출시했다고 8일 밝혔다.

이번 상품은 조폐공사와 키뮤가 2019년부터 공동으로 진행 중인 ‘천사의 재능’ 시리즈의 여섯 번째 작품이다. 키뮤는 서번트 증후군 아티스트의 고용 및 교육 담당 기업으로, 서번트 증후군은 자폐증이나 지적장애를 가진 사람이 암산, 음악, 미술 등 특정 분야에서 천재적 재능을 발휘하는 현상을 뜻한다.

골든파우는 사랑하는 반려견과의 소중한 순간을 변하지 않는 가치인 순금으로 간직할 수 있도록 기획됐다. 반려견의 일상 속 따뜻한 시선과 찰나의 표정을 섬세하게 담은 특별한 소장품이다.

카드 앞면에는 골든리트리버, 푸들, 시츄, 셰퍼드, 치와와의 특징을 살린 디자인에 반려동물의 발바닥을 형상화한 디자인, ‘FINE GOLD’, ‘999.9’, 중량, ‘KOMSCO’ 문자와 홀마크를 담아 아기자기한 감성과 공신력을 함께 담았다.

뒷면은 보는 각도에 따라 문자나 숫자가 바뀌는 잠상(Au↔9999) 기술을 적용했다. 이번 상품은 중량 1g으로 출시되며, 국내 유일 KRX 금시장 품질인증기관인 조폐공사가 순도 99.99%를 보증한다.

오는 29일부터 조폐공사 쇼핑몰, 화폐제품 판매관(6호선 광흥창역 5번출구), 풍산화동양행, Hmall, 더현대닷컴, 롯데온, 롯데백화점몰 등에서 구매할 수 있는 이번 골든파우의 판매 수익금의 일부는 서번트 증후군 아티스트의 자립 및 채용 재원으로 활용된다.

성창훈 조폐공사 사장은 “천사의 재능 시리즈를 지속적으로 확장할 것”이라며 “앞으로도 국민과 함께 지속 가능한 미래를 만들어 가겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]