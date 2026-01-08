1위까지 집어삼켰다… 우리카드 ‘소방수’ 박철우 대행 “신뢰 쌓이고 있어, 매 순간에만 집중할 것”

사진=KOVO 제공

완벽한 경기력, 선두마저 집어삼켰다.

남자프로배구 우리카드는 8일 서울 장충체육관에서 열린 대한항공과의 진에어 2025~2026 V리그 남자부 4라운드 홈 맞대결에서 세트스코어 3-0(25-23 25-22 25-22) 승리를 빚었다.

4연패 후 2연승이다. 무엇보다 마우리시오 파에스 전 감독의 자진사퇴라는 비상 사태 속에서 임시 지휘봉을 든 박철우 감독대행 체제 아래서 분위기를 180도 바꿨다. 지난 2일 부산 OK저축은행전 승리에 이어 이날 선두 대한항공을 상대로 별다른 위기 없는 셧아웃 승리를 물들이며 확 올라온 경기력을 증명했다.

쾌조의 연승과 함께 시즌 8승(12패), 승점 24를 마크했다. 6위에 머무르고는 있지만, 5위 OK저축은행(9승11패·승점28)을 바짝 쫓는다. 중위권 판도를 확 흔들 수 있는 다크호스로 발돋움했다.

우리카드는 ‘외인 에이스’ 아라우조가 이날 공격성공률 61.54%와 함께 20득점을 물들이며 승리 일등공신으로 거듭났다. 블로킹과 서브에이스도 2개를 더했다. 허리 통증으로 인해 직전 경기 출전하지 않았던 알리는 곧장 돌아와 서브에이스 3개 포함 17득점을 올려 든든한 쌍포를 구축했다.

무엇보다 이 경기 전까지 세트당 1.4개를 성공시키며 팀 서브득점 1위를 달린 우리카드의 장점이 극대화 됐다. 알리가 서브에이스 3개, 아라우조가 2개를 얹으면서 대한항공 리시브 라인을 폭격했다. 대한항공이 무너진 공격 조립 속에 결국 고개를 떨군 배경이다.

사진=KOVO 제공

경기를 마친 박철우 감독대행은 “아라우조가 워낙 타점이 좋다. 한태준이 그쪽으로 많이 공략해줄 걸 알았다. 좋은 성공률로 어려울 때마다 득점 만들어줬다. 또 알리도 러셀 앞에서 볼 때릴 때가 많았는데, 와중에도 좋은 공격으로 활로를 뚫어줬다”며 승리를 이끌어준 두 외인에게 엄지를 세웠다.

기분 좋은 연승, 침착함을 유지한다. 박 대행은 “경기가 힘들어져서 지더라도, 선수들이 이렇게 화이팅 불어놓고 즐겁게 경기하는 모습 보이면 그걸로 만족한다. 그래야 다음이 있다. 코트에서 불신이 쌓이면 다음이 힘들어지는 법인데, 선수들의 신뢰가 쌓여간다”며 “다음이 경기가 중요하다. 이틀 쉬고 바로 경기해야 한다. 체력 관리가 중요하다”고 마음을 다잡았다.

목표에 대한 마음도 접어두려 한다. 박 대행은 “(목표는) 없다. 지금은 지금에만 집중하자는 이야기를 한다. 연습 때는 연습, 훈련 계획 짤 때는 훈련 계획만 생각하겠다. 또 다음 KB손해보험전에만 집중하자고 말했다”며 “내가 대행을 한다고 해서 뭔가를 말하는 것 자체가 건방지다. 주어진 역할에 최선을 다하고 선수들을 믿으며 해나가겠다”고 목소리를 높였다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]