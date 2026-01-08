‘박철우 대행 체제’ 우리카드, 1위 대한항공 셧아웃으로 잡고 2연승… 5위 맹추격

우리카드 선수단이 득점을 올리고 기뻐하고 있다. 사진=KOVO 제공

비상 시국을 뚫고, 파죽의 연승으로 날아오른다.

남자프로배구 우리카드는 8일 서울 장충체육관에서 열린 대한항공과의 진에어 2025~2026 V리그 남자부 4라운드 홈 맞대결에서 세트스코어 3-0(25-23 25-22 25-22) 승리를 빚었다.

4연패 후 2연승으로 잃었던 승패마진을 조금씩 채워간다. 무엇보다 마우리시오 파에스 전 감독의 자진사퇴 이후 지휘봉을 잡은 박철우 감독대행 체제에서 분위기를 180도 바꾸면서 순위표 지각변동을 예고한다.

이날 승리와 함께 시즌 8승(12패), 승점 24를 마크했다. 6위에 머무르고는 있지만, 5위 OK저축은행(9승11패·승점28)과의 격차를 확 줄이며 추격에 고삐를 당긴다. 중위권 판도를 확 흔들 수 있는 다크호스로 발돋움한다.

반면, 선두 대한항공은 그야말로 비상에 걸렸다. 새해 들어 승리가 없다. 삼성화재-현대캐피탈에 이어 이날 우리카드마저 이기지 못하면서 3연패 수렁에 빠졌다. 시즌 첫 연패가 속절 없이 불어난다. 시즌 14승6패, 승점 41에 머무르며 2위 현대캐피탈(12승7패·승점38)의 존재를 계속 의식할 수밖에 없게 됐다.

우리카드는 ‘외인 에이스’ 아라우조가 이날 공격성공률 61.54%와 함께 20득점을 물들이며 승리 일등공신으로 거듭났다. 블로킹과 서브에이스도 2개를 더했다. 허리 통증으로 인해 직전 경기 출전하지 않았던 알리는 곧장 돌아와 서브에이스 3개 포함 17득점을 올려 든든한 쌍포를 구축했다. 대한항공은 아웃사이드 히터 공백을 여전히 이겨내지 못한 채, 무너지는 리시브 속에서 고개를 떨궜다. 러셀이 24득점-공격성공률 59.46%로 분전했지만 팀 패배를 막지 못했다.

1세트부터 우리카드가 추진력을 얻었다. 치열한 시소싸움에서 웃었다. 쾌조의 페이스를 자랑한 아라우조와 알리가 터지는 동안, 대한항공은 러셀로 맞불을 놓았다. 두 팀이 21-21까지 엎치락뒤치락 한 배경이다. 여기서 주도권이 넘어갔다. 한태준의 원핸드 토스에 이은 알리의 마무리, 그리고 리시브가 흔들린 대한항공의 하이볼 처리를 박진우가 블로킹으로 막아세우며 23-21 리드를 잡았다. 결국 대한항공 곽승석의 서브범실과 함께 우리카드가 기선제압에 성공했다.

2세트, 우리카드로 분위기가 확 넘어갔다. 세트 초반 서브 범실이 갑자기 쏟아지며 3점 리드를 내주고 출발했지만, 차근차근 따라붙었다. 한태준의 토스 조율 속에 이상현의 속공이 살아났고, 아라우조가 변함없이 고효율 공격을 뿜어냈다. 김지한을 대신해 교체 투입된 한성정이 수비 밸런스를 더하며 15-12, 3점 리드를 빼앗아 오는 저력을 과시했다. 알리의 서브가 또 상대 리시브 라인을 흔들며 경기 3번째 서브 득점을 수놓은 끝에 19-14로 차이를 벌렸다. 이 리드를 그대로 가져간 우리카드가 또 한걸음을 앞섰다.

흥이 오른 우리카드는 내친김에 3세트 마침표를 찍어버렸다. 대한항공이 세터 김관우를 선발 출전시키며 반전을 도모했지만, 보란듯이 무너뜨렸다. 세트 초반 3-0을 만들며 승리 확률을 키웠고, 굳히기가 이어졌다. 범실로 흔들리는 상대를 파고들어 10-5로 달아났다.

위기는 있었다. 대한항공이 3세트에 투입한 최준혁 그리고 기존 김민재가 꾸린 중앙에서 힘을 내며 추격에 열을 올렸다. 러셀이 꾸준히 반격을 선도하며 19-17까지 점수가 좁혀지기도 했다. 하지만 상대 서브범실로 20점 고지를 밟은 우리카드는 연속 득점을 쏟아낸 알리의 활약 속에 24-21로 매치 포인트를 만들었다. 결국 이상현의 속공 득점과 함께 완승 마침표를 찍은 우리카드가 2연승으로 포효했다.

