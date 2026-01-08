블랙핑크 리사 기대했는데…디즈니 ‘라푼젤’ 실사 선택은 달랐다

사진= 디즈니 인스타그램 캡처

디즈니 애니메이션 라푼젤의 실사 영화 주연이 공식 발표됐다. 다만 그간 유력 후보로 거론돼 온 리사의 이름은 명단에서 빠졌다.

디즈니 스튜디오는 지난 7일(현지시간) 공식 SNS를 통해 실사판 ‘라푼젤’의 캐스팅을 공개했다. 긴 금발 머리를 지닌 주인공 라푼젤 역에는 호주 출신 배우 티건 크로프트가 낙점됐고, 플린 라이더 역은 미국 배우 마일로 맨하임이 맡게 됐다.

앞서 디즈니는 ‘인어공주’와 ‘백설공주’ 실사화 과정에서 원작의 백인 캐릭터를 흑인계·라틴계 배우로 캐스팅하며 원작 이미지와의 괴리 논란에 휩싸인 바 있다. 두 작품은 개봉 이후 흥행 면에서도 기대에 미치지 못하며 이른바 ‘PC주의 캐스팅’에 대한 비판을 동시에 받았다.

이번 ‘라푼젤’ 실사판 주연이 공개되자 글로벌 팬들 사이에서는 “기다린 보람이 있다”, “디즈니가 드디어 정신 차렸다”, “원작 이미지에 가장 잘 어울린다”는 반응이 잇따랐다. 일부에서는 “이제 PC 노선을 접은 것 아니냐”는 해석도 나오고 있다.

반면 아쉬움을 드러내는 목소리도 존재한다. 지난해 11월 미국 매체 올케이팝(AllKpop)이 리사가 라푼젤 역의 유력 후보로 논의 중이라고 보도하면서, 온라인상에서는 “블랙핑크 리사가 실사 라푼젤을 맡는 것 아니냐”는 기대 섞인 추측이 확산된 바 있다. 그러나 이번 공식 발표로 해당 가능성은 사실상 일단락됐다.

한편 디즈니가 원작에 가까운 캐스팅을 택한 이번 실사 영화가, 최근 이어진 논란을 넘어 다시 한 번 명성을 회복할 수 있을지 관심이 쏠린다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

