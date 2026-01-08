박나래·키 빠진 자리, 덱스가 채웠다…‘무지개 바자회’ 오픈런 큰손

방송인 덱스가 ‘무지개 그랜드 바자회’의 첫 손님으로 등장해 존재감을 드러낸다.
오는 9일 방송되는 MBC 예능 나 혼자 산다에서는 ‘무지개 그랜드 바자회’ 현장이 공개된다. 박나래와 키가 하차한 가운데, 덱스가 오픈런의 주인공으로 등장해 시선을 모은다. 첫 고객인 덱스를 맞아 전현무, 기안84, 코드 쿤스트는 맞춤형 밀착 영업에 나선다.
공개된 사진 속 전현무는 덱스를 위해 직접 구운 웰컴 푸드를 준비한다. 오븐을 여는 순간 연기가 뿜어져 나오는 장면이 포착돼 웃음을 자아내며, 웰컴 푸드가 덱스의 마음을 사로잡았을지 궁금증을 더한다.
덱스는 물건 하나하나를 직접 체험하며 꼼꼼하게 질문을 던진다. 이때마다 전현무는 “이것도 내 거예요.”라며 사은품을 끼워 넣는 전략으로 현장을 웃음바다로 만든다. 전현무, 기안84, 코드 쿤스트의 적극적인 영업에 덱스는 “오늘은 흥정 없습니다!”라고 말하며 쇼핑에 몰입한다.
세 사람의 밀착 영업 속에 장바구니를 채우던 덱스는 급기야 즉석 패션쇼까지 선보이며 분위기를 달군다. 새로운 손님이 등장하자 그는 “마음이 급해진다”라며 쇼핑 속도를 더욱 끌어올리고, 가득 찬 장바구니로 모두를 놀라게 한다. 덱스가 ‘무지개 그랜드 바자회’의 ‘큰손’으로 등극한 가운데, 그의 장바구니에 담긴 아이템에 관심이 집중된다.
한편 이날 방송에는 봉태규, 임우일, 도운, 박천휴 등 다양한 분야의 손님들이 차례로 방문할 예정이어서 기대를 모은다.
