YG 떠난 악뮤, 혹독한 훈련에 이수현 눈물까지 “새출발 앞둬”

그룹 악동뮤지션(AKMU, 이찬혁·이수현)이 YG엔터테인먼트를 떠난 후 근황을 전해 눈길을 끈다.

이찬혁은 지난 7일 자신의 SBS에 “악뮤는 새로운 출발을 앞두고 1월 1일부터 혹독한 훈련을 하고 있답니다”라는 글과 함께 여러 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 한 오래된 건물 앞에 나란히 서서 사진을 촬영하고 있는 이찬혁과 이수현의 모습이 담겼다. 이어진 영상에서는 함께 러닝을 했고, 이수현이 눈물을 흘리는 사진도 함께 게재됐다.

앞서 악뮤는 지난해 11월 기존 소속사인 YG와 작별했다.

당시 YG는 “악뮤가 현재 고민하고 있는 부분에 대해서도 진솔한 이야기를 나누었다”며 “악뮤의 유일한 고민은 지난 12년간 동고동락한 YG와 계속 함께할 것인지, 혹은 새로운 도전을 위해 독립해 볼 것인지에 대한 솔직한 고민이었다”고 전했다.

그러면서 “양현석 총괄 프로듀서는 두 가지 선택의 기로에서 고민하는 악뮤에게 먼저 YG의 품을 벗어나 새로운 환경에서 음악 활동을 해보는 것도 좋은 경험이 될 것이라는 의견을 전달하며 멤버들을 독려했고, 뒤에서 지원하겠다는 진심 어린 뜻을 전했다”며 전속계약 종료를 알렸다.

악뮤는 2013년 SBS TV 음악 오디션 프로그램 K팝 스타 2에서 우승하면서 주목 받았다. 이후 YG에 소속돼 다양한 히트곡을 냈다.

