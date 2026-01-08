SES 슈, 빵과 함께한 화보 같은 순간…눈길 사로잡는 달콤함

SES 출신 슈가 중국에서 근황을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다. 사진 = 슈 SNS 계정

SES 출신 슈가 중국에서 근황을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

슈는 8일 자신의 SNS계정에 “기다림을 재료로 쓰는 빵집. 그래서 더 맛있다. 긴~~~즐이였당!”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.





공개된 사진 속 슈는 아늑한 분위기의 베이커리 매장에서 갓 구운 빵을 손에 들고 카메라를 향해 환하게 미소를 지으며 눈길을 끌었다. 진열대 가득 놓인 달콤한 디저트 앞에서는 자연스럽고 여유로운 포즈를 취하며 따뜻한 분위기를 한층 배가했다.

최근 슈는 남편 임효성과의 관계로도 화제를 모았다. 앞서 자신의 유튜브 채널을 통해 한동안 부부 싸움으로 남편과 연락이 끊겼던 사정을 솔직하게 공개했으나, 이후 SNS 스토리에 남편과 다정하게 뽀뽀하는 사진과 함께 ‘재결합’이라는 글을 올리며 화해를 암시했다. 장난스러운 이모티콘까지 더해진 게시물은 팬들에게 안도감을 선사했다.

한편, 슈는 자신의 유튜브 채널 ‘인간 That’s 슈’를 통해 일상의 소소한 모습과 솔직한 이야기를 꾸준히 공유하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

