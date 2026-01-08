‘말과 함께 달린 역사’…국가유산청, ‘말, 영원의 질주’ 전시 개최

국가유산청은 신세계와 함께 오는 9∼25일 서울 중구 신세계백화점 본점 더 헤리티지에서 말의 해를 기념해 신라 말 모양 토우, 가야 말 갑옷 등 말과 관련한 국가유산을 집중 조명한 ‘말, 영원의 질주’ 전시를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 전시는 2026년 말의 해를 맞아 국립문화유산연구원에서 발굴조사한 경주 쪽샘 유적 등에서 출토된 말 관련 유물의 재현품을 비롯해 천연기념물 제주마 사진 등을 전시해 말의 모습을 다양하게 조명할 수 있도록 구성했다. 특히 전시 공간이 서울시 유형문화유산인 옛 제일은행 본점을 새 단장(리모델링)해 재개관한 신세계 더 헤리티지라서 의미를 더한다.

총 5부로 구성되는 이번 전시는 선사시대부터 현재까지 인간과 함께 달려온 동반자인 말의 질주를 발굴조사 유물 재현품과 공예품, 현대 작품, 디지털 이미지 등 다양한 자료를 통해 말의 시간과 에너지가 과거와 오늘을 지나 미래로 이어지는 모습을 시각적으로 풀어낸다.

붉은 말과 함께 열린 2026년을 상징하는 인공지능(AI) 영상을 시작으로 1부에서는 귀엽고 친근한 이미지의 신라 말 모양 토우와 기마행렬이 새겨진 토기의 재현품, 2부에서는 전쟁의 최전선에서 활약한 말의 역할을 보여주는 가야 말 갑옷과 말갖춤 재현품을 살펴볼 수 있다.

3부에서는 경주 쪽샘 44호분 출토 비단벌레(천연기념물)로 장식한 말다래 재현품과 국가무형유산 갓일 보유자가 제작한 갓 등을 살펴보며 말을 꾸미고 장식한 말갖춤의 미학적 면모를 이해할 수 있다. 4부에서는 어미 말과 새끼가 나란히 서 있는 모습을 담은 조형 작가 제이크 리의 작품 ‘곁에 Beside’를 통해 돌봄과 연결의 가치를 상징적으로 확인할 수 있다. 마지막 5부에서는 국가유산청과 내셔널지오그래픽 어패럴이 협업한 자연유산 포토크루가 촬영한 천연기념물 제주마 사진을 관람할 수 있다.

국가유산청은 “이번 전시를 통해 긴 역사에서 우리에게 단순한 이동 수단을 넘어 전장에서 동반자로 함께 한 말의 역할을 이해하고, 말을 꾸미고 치장하는 행위가 위엄과 권력의 상징이었음을 발굴조사 출토 유물을 통해 확인하는 자리가 될 것”이라며 “아울러 말의 힘과 에너지가 과거에 머무르지 않고, 오늘날까지 문화, 무형 그리고 자연유산을 모두 아우르는 국가유산으로 우리와 함께 살아가고 있음을 확인할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

전시는 관람 시간 내 방문하는 관람객이라면 누구나 자유롭게 무료로 관람 가능하다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

