구혜선, 학사모 썼다…카이스트 석사 조기졸업 “다음은 박사?”

구혜선 SNS 캡처.

배우 구혜선이 카이스트(KAIST) 대학원 석사 논문 심사를 통과해 조기 졸업한다.

구혜선은 8일 자신의 SNS를 통해 이같은 소식을 알렸다. 그는 “석사 논문 합격하여 조기졸업을 합니다. 따끈한 제본이 도착했어요”라고 말했다. 그러면서 “다음은 박사?! 필승!”이라고 덧붙였다.

글과 함께 공개된 사진에는 구혜선이 학위복과 학사모를 착용한 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 또 다른 사진에는 석사학위 논문 제본 표지가 담겼고, 표지에는 ‘제5의 벽: 재투사로 형성된 1인 미디어 시대’라는 제목이 적혀 이목을 자아냈다.

구혜선은 지난해 6월 카이스트 2024학년도 가을학기 대학원 입학전형에 합격해 과학저널리즘대학원 공학석사 과정에 진학했다고 알린 바 있다. 최근에는 납작형 헤어롤 제품 쿠롤을 론칭하는 등 사업에도 행보를 보였다.

한편 구혜선은 드라마 꽃보다 남자, 블러드 등을 통해 연기 활동을 했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]