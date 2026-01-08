아이브 이서, 한림예고 졸업…꽃다발 들고 팬들에게 감사 인사

그룹 아이브 멤버 이서. 사진 = 스타쉽엔터테인먼트

그룹 아이브 멤버 이서가 고등학교를 졸업하며 팬들에게 감사 인사를 전했다.

8일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면, 이서는 이날 서울 송파구 한림연예예술고등학교 졸업식에 참석해 자리를 빛냈다. 졸업식 사진 속 이서는 꽃다발을 들고 수줍은 미소를 지으며 새로운 출발을 알렸고, 스무 살이 된 설렘과 풋풋한 매력을 동시에 발산해 눈길을 끌었다.

이서는 “한림예고에서의 3년을 마무리하고 새로운 출발선에 서게 되어 감회가 새롭다. 이곳에서 친구들, 선생님과 함께 보낸 시간은 잊지 못할 추억으로 남을 것 같다. 저의 학창 시절을 응원해 주시고, 졸업을 축하해 주신 모든 분들, 특히 우리 다이브(공식 팬클럽명)에게도 정말 감사드린다”며 졸업 소감을 전했다.

이어 “이제 성인으로서 새로운 시작을 내딛는 만큼, 한층 성숙해진 아이브 이서의 모습을 보여드릴 수 있도록 노력하겠다. 20대의 이서도 많은 응원 부탁드린다”고 덧붙였다.

올해 20살을 맞이한 이서는 지난해 개인과 팀 활동 모두에서 열일 행보를 펼쳤다. 이서는 2024년부터 SBS '인기가요' MC로 약 1년 7개월간 활약하며 안정적인 진행 실력과 탄탄한 퍼포먼스 실력을 입증, '만능 엔터테이너'로서의 가능성을 증명했다.

또한, 아이브 멤버로서도 미니 3집 ‘아이브 엠파시(IVE EMPATHY)’와 미니 4집 ‘아이브 시크릿(IVE SECRET)’을 잇달아 히트시키며, ‘7연속 밀리언셀러’ 달성 및 2025년 음악 방송 통산 20관왕이라는 기록을 세웠다.

글로벌 행보 역시 돋보였다. 지난해 10월에는 서울 KSPO DOME에서 두 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)’의 화려한 막을 올린 아이브는 오는 4월 일본 교세라돔 오사카 공연 개최 확정과 함께 올해 아시아, 유럽, 미주, 오세아니아 등 전 세계를 누빌 예정이다.

한편, 이서는 아이브 멤버로서 2026년에도 더욱 활발한 활동을 이어간다.

