“역시 유느님”…임성근 셰프, ‘유퀴즈’ 첫 토크쇼 출연 소감 전해

사진 = 임성근 SNS 계정

‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌2 출연자 임성근 셰프가 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 녹화 후기를 전했다.

임성근은 8일 자신의 SNS에 “아재맹수 임짱”이라는 글과 함께 “어제는 유재석 님과 함께하는 ‘유퀴즈’녹화하고 왔다”며 근황을 전했다. 이어 “토크쇼는 처음이라 긴장이 조금 됐는데 재석님이, 유느님이, 역시! 편하게 잘 대해주셔서 기분 좋은 녹화가 됐다”고 소감을 밝혔다.

또한 그는 “당장 다음주 방송이라고 한다. 1월 14일 유퀴즈! tvN! 채널고정! 부탁드린다” 고 덧붙이며 본방 사수를 당부했다.

이번 방송에서 임성근은 유재석과의 토크는 물론, 직접 요리를 선보이며 ‘흑백요리사2’를 통해 인정받은 요리 실력도 공개할 예정이어서 기대를 모은다.

한편, 임성근은 올리브, tvN ‘한식대첩 시즌3’ 우승자 출신으로, 넷플릭스 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌2에 백수저 셰프로 출연해 주목받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]