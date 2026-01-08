지드래곤, 첫 단독 팬미팅 개최…팬들과 밀도 높은 교감 예고

가수 지드래곤(G-DRAGON)이 데뷔 이래 처음으로 단독 팬미팅을 개최한다.
8일 소속사 갤럭시 코퍼레이션에 따르면 지드래곤은 오는 2월 6~8일 서울 송파구 올림픽공원 케이스포돔(KSPO DOME)에서 '2026 지드래곤 팬미팅(G-DRAGON FAM MEETING)'을 연다.
이날 공식 팬 커뮤니티 및 공식 팬 SNS에는 3종 포스터가 타임별로 게재되며 팬미팅을 향한 기대감을 끌어올렸다. 모노톤으로 연출된 이번 팬미팅 티저 포스터에는 화려한 무대 위의 지드래곤이 아닌, 팬들과 보다 가까이 호흡하고자 하는 그의 진정성이 담겼다.
이번 팬미팅은 총 12개국 17개 도시, 39회 공연으로 누적 약 82만5000명의 관객을 동원하며 성황리에 마무리된 지드래곤 2025 월드투어 위버멘쉬(Übermensch) 이후 채 한 달도 되지 않아 전해진 소식이라는 점에서 더욱 눈길을 끈다.
전 세계 팬들을 열광시킨 대규모 투어 직후에도 가장 먼저 팬들과의 만남을 선택한 그의 행보는 남다른 팬사랑을 다시 한번 느끼게 한다. 무엇보다 월드투어 무대와는 또 다른, 아티스트 권지용으로서의 진솔한 이야기를 만날 수 있는 시간이 될 것으로 기대가 고조된다.
지드래곤은 이번 팬미팅을 시작으로 그룹 빅뱅(BIGBANG) 데뷔 20주년을 맞이하는 2026년 한 해 동안 더욱 폭넓은 활동을 이어갈 전망이다.
