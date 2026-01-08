YG, 난청 환아에 누적 4억원 후원…음악 재활 프로그램 개발

YG엔터테인먼트가 희귀·난치성 난청을 앓는 환아를 지속 지원하며 따뜻한 행보를 이어가고 있다.

YG는 서울대학교 어린이병원에 전달한 인공와우 환아 지원 누적 후원금이 4억원을 넘어섰다고 8일 밝혔다.

YG는 2023년부터 정부 지원의 사각지대에 놓여 경제적 부담을 겪는 난청 환아를 대상으로 인공와우 이식 수술비와 치료 및 재활을 지원해왔다.

수술을 통해 소리를 듣게 돼도 기술적 제약 등으로 환아가 음악을 온전히 즐기기 어려운 현실에 주목해 서울대학교어린이병원, 스타트업 벨 테라퓨틱스와 협력해 음악 기반 청각 재활 연구와 프로그램 개발도 지원했다. 수술비 후원을 넘어 음악 재활 프로그램 개발을 지원하는 것은 국내 엔터사 중 YG가 최초다.

또 이러한 음악 치료 연구 성과는 미국 인공와우 학회, 대한이비인후과학회 주최 국제학술대회 등 국내·외 주요 학술대회 6곳에서 발표됐다.

음악 재활 프로그램으로 음악 지각 능력이 유의미하게 향상될 수 있다는 가능성을 확인한 만큼, 환아들의 음악 접근성 강화를 위해 YG는 지속 협력할 예정이다.

