‘커리어하이 득점+버저비터’ DB 알바노, ‘압도적 표심’ 뽐내며 3라운드 MVP 수상

사진=KBL 제공

‘농구 도사’ 이선 알바노(DB)가 남자프로농구(KBL) 스포츠일러스트레이티드 3라운드 MVP로 선정됐다.

KBL은 8일 “2025∼2026 LG전자 프로농구 3라운드 MVP 투표에서 총 유효투표수 95표 중 84표를 획득한 알바노가 수상의 영예를 안았다”고 밝혔다. 88.4%에 육박하는 표심, 압도적인 득표수다.

지난 2022∼2023시즌 KBL 무대에 데뷔한 알바노는 네 번째 시즌 만에 개인 통산 첫 번째 라운드 MVP를 수상하게 됐다. DB 소속 선수로는 2023∼2024시즌 1라운드 MVP를 수상한 디드릭 로슨 이후 처음이다.

알바노는 올 시즌 3라운드 기간 9경기서 평균 35분3초 동안 21.3득점 3.4리바운드 6.8어시스트를 기록하며 맹활약했다. 특히 지난해 12월27일 열린 소노와의 경기에서는 37점을 올려 본인의 KBL 커리어하이 득점을 수놓기도 했다. 이뿐만이 아니다. 그보다 앞서 12월11일 열린 SK전에선 경기 종료 직전 역전 버저비터 3점슛을 성공시키며 팀 승리를 이끄는 결정적인 장면을 연출했다.

알바노의 활약을 앞세운 DB는 3라운드에서만 7승2패를 마크했다. 3라운드 종료 기준 17승10패로 팀 순위를 3위까지 끌어올렸을 정도다.

한편 스포츠일러스트레이티드 3라운드 MVP에 선정된 알바노에게는 MVP 기념 트로피와 200만원이 수여된다. 또한 알바노가 직접 디자인에 참여한 유니폼, 응원타올, 키링 등 다양한 라운드 MVP 굿즈를 출시할 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]