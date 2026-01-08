포티투닷, 독일자동차산업협회와 이클립스 재단 참여…개방형 협업

포티투닷은 SDV 생태계 강화를 위해 독일자동차산업협회(VDA)와 손잡고 세계 최대 규모의 자동차 오픈 소스 소프트웨어 재단 중 하나인 ‘이클립스 재단’에 참여하고 개방형 협업을 추진한다고 8일 밝혔다.

포티투닷은 ‘오토모티브 그레이드(Automotive-Grade)’ 오픈 소스 소프트웨어 생태계 구축을 목표로 독일자동차산업협회와 MOU를 체결하고 자동차 산업 전반을 아우르는 32개 글로벌 기업과 협력하는 프로젝트를 본격 시작한다.

이번 프로젝트는 재단 산하 워킹그룹 ‘이클립스 SDV’의 오픈 소스 오토모티브 그레이드 소프트웨어 스택 ‘이클립스 에스코어(S-CORE)’ 중심으로 진행되며, 포티투닷을 비롯해 완성차 제조사, 부품 및 소프트웨어 공급사, 반도체 기업, 클라우드 전문 기업 등 자동차 산업을 대표하는 다양한 글로벌 기업이 참여한다.

이번 협업을 통해 참여 기업들은 ▲비차별화 소프트웨어 영역에서 개발, 통합 유지보수 등에 필요한 시간과 비용을 최대 40% 절감해 혁신적 개발을 위한 엔지니어링 역량을 확보하고, ▲차량용 공통 부품을 이용해 시장 출시 소요 시간을 최대 30%까지 단축하는 등 고객 중심의 차별화된 경험 제공에 집중할 수 있을 것으로 기대된다.

포티투닷은 ‘이클립스 SDV’ 참여를 통해 현재 개발중인 SDV 풀스택 플랫폼과 소프트웨어 기술력을 글로벌 오픈 소스 생태계와 연계하고, 안전성이 더욱 강화된 자동차 소프트웨어를 설계해 신뢰할 수 있는 소프트웨어 기반을 구축해 나갈 계획이다.

포티투닷 최진희 임시대표는 “안전이 핵심인 자동차 소프트웨어 영역에서 개방형 협업은 진정한 SDV를 실현하는 데 필수적”이라며, “소프트웨어, 데이터, 모빌리티 플랫폼 전반에 걸친 포티투닷의 E2E(End to End) 경험을 바탕으로, 완성차 제조사가 신뢰할 수 있는 통합된 소프트웨어 기반을 만들어 나가는 데 기여하겠다”고 말했다. 또한 “포티투닷은 이클립스 재단 및 글로벌 파트너들과 함께 커넥티드, 자율주행, SDV의 시대를 여는 데 전념할 것”이라고 밝혔다.

이클립스 재단은 지난 2025년 6월 11개 참여 기업으로 출범했으며, 이번 자동차 밸류체인을 아우르는 기업 참여 확대를 통해 차세대 차량 설계를 위한 세계 최고 수준의 연합 중 하나로 도약하게 됐다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]