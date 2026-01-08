윤서빈, ‘AAA 건전지입니다만’ 주연 발탁…만능 엔터테이너 행보ing

가수와 배우를 넘나들며 '만능 엔터테이너'로 활동하고 있는 윤서빈이 숏폼 드라마 'AAA 건전지입니다만'에 캐스팅됐다.

윤서빈의 소속사 앤드벗 컴퍼니 측은 "윤서빈이 드라마 'AAA 건전지입니다만'(감독 양경희 / 작가 조한별 / 크리에이터 최윤정 / 제작 스튜디오씨알(Studio CR)) 주연 '권서준' 역으로 전격 합류한다"라고 밝혔다.

숏폼 드라마 'AAA 건전지입니다만'은 가슴보다 마음이 먼저 컸던 한 소녀의 발칙한 첫사랑 성장기를 담은 캠퍼스 로맨스 코미디다. tvN '응급남녀'를 집필한 최윤정 크리에이터와 조한별 작가 그리고 감각적인 연출력을 인정받은 양경희 감독이 의기투합한 작품으로 '미생', '시그널', '비밀의 숲', '철인왕후' 등 웰메이드 흥행작을 이끌었던 이찬호 대표가 수장으로 있는 스튜디오씨알이 제작을 맡았다.

윤서빈은 극 중 여주인공 '자가영'과 초중고를 함께 나온 20년 지기 소꿉친구이자 유일대 체육학과 신입생 '권서준' 역을 맡았다. 가영을 묵묵히 지켜주는 '온남' 권서준으로 분한 윤서빈은 차가운 매력의 '냉남' 서정우와 펼치는 아슬아슬한 삼각관계 속에서 가영의 짝사랑을 응원하면서도 내심 그녀가 상처받지 않길 바라는 복잡미묘한 순애보를 그려낼 예정이다.

윤서빈은 그동안 영화 '전력질주', '언박싱', 뮤지컬 '드림하이' 등 다양한 작품을 통해 연기력을 인정받아 왔으며, 이번 작품에서도 권서준 역을 통해 대중에게 본인만의 매력을 선보일 것으로 기대된다.

윤서빈의 새로운 매력이 담긴 드라마 'AAA 건전지입니다만'은 총 50부작으로 구성되어 숏폼 드라마 플랫폼인 '에브리릴스'의 첫 오리지널 작품으로 1월 중 공개된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

