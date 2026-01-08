KB손해보험, ’의정부 최대 호텔&워터파크’ 아일랜캐슬과 공식 후원 협약… “지역 상생 위한 동행”

사진=KB손해보험 스타즈 배구단 제공

연고지 의정부시와 함께 하는 특별한 동행을 이어간다.

남자프로배구 KB손해보험은 8일 “의정부시 최대 규모의 호텔&워터파크 ‘아일랜드캐슬’과 공식 후원 협약을 체결하고 지역 상생을 위한 동행을 시작했다”고 전했다.

KB손해보험은 지난 3일 의정부 경민대 기념관에서 열린 홈 경기에서 아일랜드캐슬과 공식 협약식을 진행했다.

아일랜드캐슬은 호텔, 워터파크, 온천 기능을 갖춘 복합 리조트일 뿐만 아니라, 최근 예식 서비스를 제공하는 웨딩 사업을 본격적으로 시작하며 의정부를 대표하는 프리미엄 문화 공간으로 자리매김하고 있다. 이번 후원 협약을 통해 KB 배구단은 홈경기마다 다양한 관중 이벤트를 진행하여 팬들에게 아일랜드캐슬 숙박권, 워터파크 이용권, 사우나 이용권 등을 증정할 예정이다. 이를 통해 경기장을 찾는 팬들에게 승리의 기쁨과 더불어 아일랜드캐슬의 다양한 시설을 체험할 수 있는 기회를 선사하며 온·오프라인 홍보 활동을 병행할 계획이다.

KB손해보험 관계자는 “의정부 지역사회를 대표하는 아일랜드캐슬과 파트너가 되어 기쁘다”며 “팬들에게 차별화된 혜택을 제공할 수 있도록 지원해 주신 아일랜드캐슬에 감사드린다”고 소감을 밝혔다. 아일랜드캐슬 관계자 역시 “의정부 시민의 사랑을 받는 KB 배구단을 후원하게 되어 뜻깊다”며 “선수단과 팬들을 위해 최고의 시설과 서비스를 지원하는 것은 물론, 새롭게 시작한 웨딩 사업 등 다양한 분야에서 구단과 긍정적인 시너지를 낼 수 있도록 협력하겠다”고 화답했다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

