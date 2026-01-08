SSG, 2026시즌 코칭스태프 재정비…경헌호 투수 총괄코치 선임

사진=SSG랜더스 제공

프로야구 SSG랜더스(대표이사 김재섭, 이하 SSG)는 8일 경헌호 코치를 투수 총괄코치로 선임하며 구단 투수 파트 운영 체계를 한층 강화한다.

이번 인사는 지난 시즌 투수진의 안정적인 운영 성과를 바탕으로, 청라돔 시대를 대비한 중•장기 투수 육성 및 관리 시스템을 공고히 하기 위한 결정이다.

경헌호 투수 총괄코치는 지난 시즌 세밀한 시즌 운영 전략과 게임 플랜을 통해 투수진의 기복을 최소화하는 데 기여했다. 특히 젊은 투수들의 성장을 이끌어내는 동시에 기존 자원을 효율적으로 활용하며, 팀 투수력 전반의 안정화를 이끌었다는 평가를 받았다.

그 결과 SSG는 2025시즌 팀 평균자책점(ERA) 3.63으로 리그 2위를 기록하며, 2024시즌 5.25(리그 10위)에서 큰 폭의 도약을 이뤄냈다. 또한 불펜 평균자책점 3.36을 기록하며 젊은 불펜진을 중심으로 리그 최상위권의 경쟁력을 구축했다.

아울러 데이터 분석 파트와의 협업을 통해 투수별 컨디션 관리와 이닝 운용에 체계적인 기준을 적용하며, 부상 리스크를 줄이고 시즌 완주 가능성을 높이는 데 주력했다. 이러한 운영 방식은 선수단 내 신뢰 형성에도 긍정적인 영향을 미쳤다.

사진=SSG랜더스 제공

SSG는 투수 총괄코치 체제를 통해 단기 성적 중심의 운영에서 벗어나, 육성과 성과를 균형 있게 고려하는 구조를 정착시킨다는 방침이다. 경헌호 총괄코치는 1군 투수진 운영과 성적 관리를 비롯해, 퓨처스(2군)·육성군(3군) 유망주 육성, 콜업 시 투수 운영 기준 일원화 등 구단 전체 투수 시스템을 총괄하게 된다.

SSG는 “경헌호 총괄코치는 지난 시즌 투수진 운영 전반에서 안정적인 성과를 보여주며 현장의 신뢰를 얻었다. 이번 개편은 투수 파트의 연속성과 방향성을 분명히 하고, 청라돔 시대를 대비한 중·장기 경쟁력을 강화하기 위한 것”이라고 밝혔다.

경헌호 총괄코치는 “지난 시즌 선수들의 노력 덕분에 좋은 성과를 낼 수 있었고, 좋은 기회를 주신 구단에게 감사드린다. 또한 지난시즌 믿어 주신 감독님께 감사의 말씀을 전한다. 앞으로도 선수들과 함께 더 높은 경쟁력을 만들어 가겠다”고 소감을 전했다.

사진=SSG랜더스 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]