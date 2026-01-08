‘흑백요리사2’ 제작진, 안성재 셰프 악성 댓글 강경 대응 나선다

안성재 셰프. 사진 = 뉴시스

넷플릭스 요리 예능 ‘흑백요리사2’ 제작사가 안성재 셰프를 비롯한 출연진을 대상으로 한 악성 댓글과 루머에 강경 대응을 선언했다.

6일 ‘흑백요리사2’ 제작사 스튜디오 슬램은 유튜브 채널 공지를 통해 “최근 특정 출연 셰프를 겨냥한 인신공격, 악의적인 댓글, 심지어 개인 SNS(사회관계망서비스) 계정에 비방 메시지를 보내는 사례가 발생하고 있다”고 밝혔다.

이어 “특정 셰프에 대한 인격 모독성 게시물 또는 SNS 메시지에 대해 지속적으로 증거를 수집하고 있다”며 “확인된 악의적 게시물·메시지 작성자에 대해서는 선처 없이 강력한 법적 조치를 취할 예정”이라고 강조했다.

이번 대응은 일부 온라인 커뮤니티에서 안성재 셰프가 화교 출신이라는 근거 없는 주장이나, 공산당과 관련 있다는 루머가 확산된 데 따른 것이다. 이와 함께 안 셰프가 참가자들의 중식 요리에만 유독 높은 점수를 준다는 주장도 이어졌다.

제작진은 “평생 요리에 매진해 온 셰프들의 명예를 심각하게 훼손할 뿐만 아니라, 일반인 출연자들에게 치유하기 어려운 큰 상처를 남기고 있다”며 “요리에 대한 순수한 열정으로 경연에 임해주신 셰프들이 더 이상 피해를 입지 않아야 한다”고 지적했다.

