눈밑 꺼짐·처짐 개선…하안검 성형·중안면부리프팅 유리

눈 밑 노화가 진행되면 이미지에 부정적인 영향을 미친다. 눈 밑 피부와 근육이 늘어지고, 눈 밑의 지방조직을 감싸 지지해주는 안와격막이 느슨해지면서 지방이 아래로 튀어나오게 된다. 이때 눈 밑이 불룩해지고 주름진 얼굴이 어두워보이고 길어 보여 노안을 만든다.

눈 밑의 노화는 피부 표면의 주름뿐 만 아니라 조직 자체의 처짐과 볼륨 감소로 인해 얼굴 전체의 윤곽이 무너지는 결과를 만든다.

불룩하고 처진 눈 밑을 개선하는 방법으로 하안검 성형이 있다. 하안검 성형은 아래 속눈썹 부위를 따라 절개한 뒤 안와지방을 재배치하고 눈 밑 늘어진 피부를 제거하며 느슨해진 근육을 당겨 골막에 고정하는 수술방법이다. 결막을 절개한 뒤 눈 밑의 지방을 해결하는 눈 밑 지방 재배치보다 수술 범위가 넓다.

그러나 눈 밑의 불룩함, 눈물 고랑의 꺼짐뿐 아니라, 앞 광대 쪽 피부의 처짐, 눈가 쪽 꺼짐이 심한 경우라면 하안검 성형 만으로는 눈 밑 처짐이 개선되기 어렵기 때문에 수술 결과가 아쉬울 수 있다.

이런 경우에는 중안면부리프팅을 병행하는 게 적합하다. 중안면부리프팅은 눈 밑부터 코끝까지의 얼굴의 중심에 위치한 중안면 부위에 인디언 주름이 있거나 팔자주름 위 쪽 피부의 처짐이 있는 경우, 광대 부위 꺼짐이 있는 경우 등에 권한다.

중안면부리프팅은 하안검 절개선을 이용하여 처진 피부와 조직을 박리한 뒤 위쪽으로 당겨 ‘엔도타인’ 등과 같은 생체친화적 흡수성 고정판으로 강력하게 고정하는 것이다. 엔도타인은 조직을 견고하게 고정한 뒤 체내에 자연적으로 흡수된다.

이유정 유이성형외과 대표원장은 “눈밑지방재배치나 하안검 수술로는 볼 처짐 등을 모두 개선할 수 없기 때문에 하안검과 중안면부리프팅을 병행 시에 눈 밑 꺼짐은 물론 처진 부위가 리프팅돼 자연스러운 볼륨감과 입체적인 얼굴로 개선이 가능하다”며 “다만 눈 밑은 혈관과 신경이 집중되어 있어 해부학적 이해도가 높은 숙련된 성형외과 전문의에게 피부 탄력 정도, 지방의 위치, 처짐의 방향 등을 정확하게 파악하고 수술받는 것이 중요하다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

