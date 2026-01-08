‘폭싹 속았수다’, 美 타임 선정 2025 최고의 K-드라마

미국의 시사 주간지 타임이 팬엔터테인먼트가 제작한 넷플릭스 시리즈 ‘폭싹 속았수다’의 감동을 다시 한번 조명했다.

8일 팬엔터테인먼트에 따르면 폭싹 속았수다는 지난달 타임의 2025 최고의 K-드라마에서 1위에 올랐다.

타임지는 폭싹 속았수다에 대해 “올해 최고의 한국 드라마, 아니 어쩌면 최고의 TV 시리즈 중 하나로 꼽히는 작품”이라며 “현실의 소재들을 사용해 아름답고 깊이 있는 이야기로 풀어냈다”고 극찬했다.

또한 “누구나 환상적인 것을 특별하게 만들 수는 있다. 하지만 평범함을 그 복잡성과 질감을 잃지 않고 특별하게 만드는 것은 얼마나 드물고 귀한 일인가”라면서 폭싹 속았수다의 의미를 짚었다.

폭싹 속았수다는 제주에서 태어난 요망진 반항아 애순이(아이유)와 팔불출 무쇠 관식이(박보검)의 모험 가득한 일생을 사계절로 풀어낸 작품이다. 촘촘한 극본과 섬세한 연출, 배우들의 열연이 어우러져 큰 사랑을 받았다.

특히 넷플릭스 글로벌 톱 10 시리즈(비영어) 부문 정상에 오른 데 이어 8주간 톱 10을 유지해 눈길을 끌었다. 여기에 상반기에 약 3500만 시청 수(총 시청 시간을 작품 러닝타임으로 나눈 값)를 기록하며 전 세계를 사로잡았다.

폭싹 속았수다의 신드롬은 시상식에서도 증명됐다. 제61회 백상예술대상 4관왕, 제4회 청룡시리즈어워즈 3관왕, 2025 국제스트리밍페스티벌 글로벌 OTT 어워즈 3관왕, APAN 스타어워즈 6관왕, KCA 문화연예 시상식 2관왕, 뉴미디어 콘텐츠상 대상, 대전 특수 영상 영화제 대상 등을 휩쓸며 흥행과 작품성을 모두 잡은 작품으로 인정받았다.

