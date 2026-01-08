환희, 부산 공연에 한부모·다문화가정 150명 초청…노래로 잇는 연대

가수 환희. BT엔터테인먼트 제공

가수 환희가 따뜻한 초대로 의미 있는 새해를 시작한다.

8일 소속사 BT엔터테인먼트에 따르면 환희는 전국투어 콘서트 ‘Two Be Continued’를 성황리에 이어가고 있다.

깊어진 보컬과 진정성 있는 무대로 호평을 얻고 있는 가운데 오는 10일 부산 KBS홀에서 열리는 공연에 한부모가정과 다문화가정을 초청한다.

이번 초청은 환희의 다음 공식 팬카페 환희소울이 자체적으로 진행한 나눔 행사로, 문화 소외계층에게 공연 관람의 기회를 선물하며 훈훈함을 더하고 있다. 환희의 음악을 사랑하는 한부모가정과 다문화가정 팬 150여명이 이번 공연을 함께할 예정이다.

이번 초청을 연결한 권영찬 교수는 “환희소울 팬카페에 다시 한번 감사의 말을 드리며, 한부모가정과 다문화가정 중 환희님의 팬들 150여명이 참여하게 된다”고 설명했다.

한편 환희는 지난달 25일 KBS창원홀의 공연을 시작으로, 31일 대구 엑스코 오디토리움 공연을 성료했다. 10일에는 부산, 18일에는 안산문화예술의전당 해돋이극장, 24일과 25일 세종대학교 대양홀에서 전국투어의 대미를 장식한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

