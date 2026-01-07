K리그1 복귀 인천, 스페인 출신 미드필더 운다바레나 영입

이케르 운다바레나. 사진=인천 유나이티드 제공

K리그1에 복귀하는 인천 유나이티드가 말레이시아 명문 구단인 조호르 다룰 탁짐FC 소속의 미드필더 이케르 운다바레나를 영입했다.

인천은 7일 “운다바레나와의 계약을 공식 체결하고 영입을 확정했다”고 밝혔다.

스페인 출신의 이케르 운다바레나는 중앙 미드필더와 수비형 미드필더를 모두 소화할 수 있는 자원이다. 정확한 패스 전개와 넓은 시야를 바탕으로 한 빌드업 능력이 강점이다. 스페인 무대에서 프로 커리어를 시작해 다양한 팀에서 꾸준히 출전 경험을 쌓았다. 조호르 다룰 탁짐FC로 이적해 말레이시아 슈퍼리그와 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 등 아시아 무대에서도 경쟁력을 입증했다.

인천 관계자는 “운다바레나는 풍부한 실전 경험과 전술 이해도를 갖춘 선수로 팀이 추구하는 경기 운영 방식에 잘 부합하는 자원”이라며 “공수 밸런스를 안정시키는 역할과 함께 경기 내 리더십까지 기대하고 있다”고 평가했다.

운다바레나는 입단 소감을 통해 “인천에 합류하게 돼 매우 영광스럽고 설렌다”며 “한국 축구는 경쟁력이 높고 열정적인 리그로 알고 있다. 새로운 환경이지만 빠르게 적응해 팀에 도움이 되는 선수가 되고 싶다”고 밝혔다.

운다바레나는 메디컬 테스트 등 모든 입단 절차를 마쳤다. 선수단에 합류해 본격적인 팀 훈련과 시즌 준비에 돌입할 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

