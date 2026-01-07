장예원, 주식 수익률 323% 대박…“효자될 줄 알았더라면” 한숨 이유

사진=장예원 SNS

SBS 아나운서 출신 방송인 장예원이 엄청난 수익률을 공개했다.

장예원은 7일 자신의 인스타그램에 “예인이와 SK 경제 유튜브할 때 미션으로 주식 하나 정해서 매수하는게 있었는데 우리는 SK하이닉스를 골랐다”며 “그때 고른 주식이 효자가 될 줄 알았더라면 우리는 1주만 사지 않았을텐데”라고 아쉬워했다. 그러면서 “지금까지도 오직 단 1주”라고 강조했다.

이어 “여러모로 이런 추억도 남겨주시고, 자매 유튜브 하게 섭외해주신 SK분들 감사하다”라고 덧붙였다. 그가 올린 사진에는 SK하이닉스 종목의 수익률이 323.53%로 표시돼 놀라움을 자아냈다.

사진=장예원 SNS

아나운서 출신 방송인 윤태진은 “밥 사줘”라고 댓글을 달았고 장예원은 “주주들 새해 모임 예정”이라고 답했다. 코미디언 강재준은 “최근 본 모든 방송 유튜브 통틀어서 가장 흥미로워”라고 적었다.

2012년 SBS 아나운서로 입사한 장예원은 ‘모닝와이드’ ‘TV 동물농장’ ‘풋볼매거진골’ 등을 진행했다. 2020년 퇴사 후 프리랜서로 전향했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]