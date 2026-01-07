엔씨 ‘리니지 클래식’, PC 퍼플서 사전 다운로드 시작

엔씨소프트가 ‘리니지 클래식(Lineage Classic)’ 사전 다운로드를 시작했다고 7일 밝혔다.

이용자는 엔씨 게임 플랫폼 퍼플(PURPLE)에서 리니지 클래식을 미리 설치할 수 있다.

엔씨는 리니지 클래식 브랜드 웹사이트에 추가 콘텐츠를 공개했다. 이용자는 주요 지역과 추억을 담은 ‘월드(WORLD)’, 오리지널 음원을 감상할 수 있는 ‘OST’, 과거 유명 캐릭터를 기념하는 ‘명예의 전당’ 등을 확인할 수 있다.

이용자는 2월10일까지 리니지 클래식 사전예약에 참여할 수 있다. 참여자는 은장검 및 사냥꾼 활 중 하나를 선택할 수 있는 ‘사전예약 무기 선택 상자’, 해골투구·골각방패·뼈갑옷으로 구성된 ‘뼈 세트’, ‘수호의 반지’, 초반 캐릭터 성장에 도움을 주는 물약과 주문서 등을 받는다.

리니지 클래식은 엔씨가 1998년부터 서비스 중인 리니지의 2000년대 초기 버전을 구현한 PC 게임이다. 오는 2월7일 한국과 대만에서 사전 무료 서비스를 시작한다.

