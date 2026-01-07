‘나솔사계’ 장미, 결혼·임신 겹경사…남편 얼굴 첫 공개 “과분한 사랑 받아”

‘나솔사계’ 출연자 장미(가명)가 결혼과 임신 소식에 이어 남편의 얼굴을 공개했다. 사진 = 장미 SNS 계정

‘나솔사계’ 출연자 장미(가명)가 결혼과 임신 소식에 이어 남편의 얼굴을 공개했다.

장미는 6일 자신의 SNS를 통해 “어제 병원 정기검진 다녀왔다. 원장님께 100점이라는 말도 들었다. 시간이 지날수록 검진날이 기다려지는 게 처음 느껴보는 감정이라 더 묘하고 참 행복한 요즘”이라고 밝혔다.

이어 “아기 안부 물어봐 주시고, 응원 보내주신 디엠(다이렉트 메시지)들 감사해서 이렇게 스토리로 남긴다”며 “저는 남편의 든든한 울타리 안에서 과분한 사랑 받으며 잘 지내고 있다. 항상 감사하다”고 덧붙였다.

이와 함께 장미는 남편과 함께 찍은 네 컷 사진 영상도 공개했다. 공개된 사진 속 두 사람은 다정한 분위기 속에서 환한 미소를 지으며 행복한 예비부부의 순간을 고스란히 담아냈다.

특히 장미의 남편은 구독자 약 1만8천 명을 보유한 ‘금기사TV’ 채널을 운영 중인 온라인 콘텐츠 창작자로, 중고 자동차 매매 및 경매업 관련 기업도 함께 운영하고 있는 것으로 알려졌다.

앞서 장미는 지난 1일 새해 인사와 함께 결혼과 임신 소식을 직접 전해 화제를 모았다. 그는 “2026 병오년 새해가 밝았다”며 “2025년에 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’에 출연했던 이유는 분명했다. 결혼을 진심으로 원했고, 꼭 엄마가 되고 싶었기 때문”이라고 당시의 진솔한 마음을 전했다.

또한 “그 용기의 끝에서 어떤 일이 있더라도 늘 내 편이 되어줄 것 같은 사람을 만났다”며 “내가 주춤할 때마다 믿음으로 다정하게, 또 든든하게 나를 감싸줄 수 있는 남자에게 어느새 단단히 마음을 내주게 됐다”고 남편을 향한 깊은 애정을 드러냈다.

한편, 장미는 지난해 ENA·SBS Plus 예능 프로그램 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’에 출연해 27기 영식과 최종 커플로 맺어졌으나, 현실 연인으로는 이어지지 않았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

