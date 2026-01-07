디펜더, 다카르 랠리 공식 데뷔…내구성·성능 증명

디펜더 랠리(Defender Rally) 팀이 사우디아라비아에서 지난 3일 개막한 2026 월드 랠리 레이드 챔피언십(W2RC)의 첫 번째 라운드인 다카르 랠리에 공식 데뷔했다.

이번 대회에는 최정상급 드라이버와 코드라이버들이 디펜더 다카르 D7X-R과 함께 세계에서 가장 도전적인 랠리에 출격했다. 팀은 다카르의 전설 스테판 피터한셀(Stéphane Peterhansel)과 미카 메트게(Mika Metge), 로카스 바츄슈카(Rokas Baciuška)와 오리올 비달(Oriol Vidal), 사라 프라이스(Sara Price)와 숀 베리먼(Sean Berriman)으로 구성됐다.

디펜더 랠리 팀은 새로운 파트너로 예티(YETI) 및 벨앤로스(Bell & Ross)와의 협력을 발표했다. 공식 쿨러·가방·드링크웨어 파트너인 예티는 자사의 광범위한 프리미엄 아웃도어 장비 제품군을 통해 디펜더 랠리 팀이 필요한 장비를 갖추고 역량을 발휘할 수 있도록 지원한다. 예티와 디펜더는 다카르 랠리의 혹독한 도전 과제에 특화된 기술 혁신은 물론, 팀의 도전 서사를 생생하게 전달하는 데에도 긴밀히 협업할 예정이다.

또한, 공식 타이밍 파트너로 합류한 벨앤로스는 팀에 정밀한 타임피스를 제공해 다카르 랠리와 월드 랠리 레이드 챔피언십에서의 성공을 뒷받침하며, 내구성·성능·모험 정신이라는 두 브랜드의 공유 가치를 세계에서 가장 가혹한 랠리 무대에서 증명해 나갈 계획이다.

이와 함께 디펜더 다카르 D7X-R은 에픽게임즈의 글로벌 인기 게임인 포트나이트(Fortnite)와 로켓 리그(Rocket League) 상점에 등장해 디펜더 랠리 팀의 현실 세계 속 도전을 가상 세계로 옮겨오며 다카르의 서사를 디지털 공간으로 확장한다.

지난 3일부터 17일까지, 단 하루의 휴식만을 허용하는 이번 대회에서 드라이버들은 약 5,000km에 달하는 극한 지형을 주행하게 된다. 디펜더 OCTA를 기반으로 개발된 디펜더 D7X-R은 디펜더의 성능을 입증하기에 최적의 무대인 ‘스톡(Stock)’ 카테고리에서 경쟁한다.

디펜더 다카르 D7X-R는 극한의 지형과 기후에 대응하기 위해 윤거를 넓히고 지상고를 높였으며, 전용 서스펜션과 강화된 냉각 시스템을 적용했다. 이는 엄격한 규정에 따라 양산형 모델의 틀을 크게 벗어나지 않는 범위에서 이루어졌다. 디펜더 다카르 D7X-R의 차체는 슬로바키아 니트라(Nitra)에 위치한 디펜더의 최첨단 생산 공장 조립 라인에서 제작됐다. 이 차량은 디펜더 역사상 가장 강력한 모델인 ‘디펜더 OCTA’와 동일한 D7x 아키텍처, 변속기, 그리고 구동계 레이아웃을 채택했다. 또한, 4.4리터 트윈터보 V8 엔진은 별도의 기계적 변경 없이 첨단 지속가능 연료를 사용하여 구동되는 것이 특징이다.

디펜더 랠리 단장 이안 제임스(Ian James)는 “드라이버는 물론 차량의 한계까지 시험하는 혹독한 도전의 장인 다카르 랠리와 월드 랠리 레이드 챔피언십(W2RC)에 있어 디펜더는 가장 잘 어울리는 도전자이며, D7X-R은 테스트를 통해 이미 그 뛰어난 성능을 입증했다”며, “완주 자체가 큰 성과인 만큼 이 도전을 결코 가볍게 여기지 않으나, 디펜더 다카르 D7X-R과 강력한 드라이버 라인업, 파트너들과의 긴밀한 협업을 바탕으로 세 드라이버 모두 훌륭한 결과를 이뤄낼 준비가 되어 있다”고 강조했다.

디펜더 매니징 디렉터 마크 카메론(Mark Cameron)은 “디펜더의 핵심 가치를 공유하고 이를 더욱 강화해 줄 신규 파트너를 맞이하게 돼 매우 기쁘다. 내구성을 핵심 가치로 삼는 벨앤로스와 예티는 우리의 ‘시간이 흘러도 변치 않는(Built to Last)’ 철학을 완벽히 구현한다. 또한, 에픽게임즈는 독보적인 세계관과 문화적 순간을 창조하는 스토리텔링 방식으로 디펜더와 결을 같이하며, 브랜드 경험의 문화적 확장을 한층 강화할 것으로 기대된다. 이러한 다각적인 협력을 바탕으로 우리는 다카르라는 위대한 모험에 완벽히 대비했다”고 밝혔다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

