“마동석, 복싱·연예계 스타 직접 초청”…‘아이 엠 복서’ 후반부 관전 포인트

최종 우승까지 3계단 남은 ‘아이 엠 복서’가 후반부 관전 포인트를 공개했다.

블록버스터 복싱 서바이벌 tvN ‘아이 엠 복서’(연출 이원웅, 작가 강숙경)가 오는 9일(금) 8회부터 저녁 8시 30분으로 방송 시간을 변경해 더욱 도파민 넘치는 대결을 선사할 예정인 가운데 이원웅 PD가 직접 후반부 관전 포인트를 전한 것.

이원웅 PD는 “그동안의 대결이 관객이 전혀 없는 제한된 공간에서 펼쳐졌다고 한다면 8강전부터는 많게는 수천 명이 지켜보는 가운데 본격적인 복싱 대결이 진행된다. 원래 스포츠는, 특히 복싱은 관중들 앞에서 이루어질 때가 진짜 모습이라고 생각한다”며 “8강, 4강, 결승에 오르는 선수들이 관객들 앞에서 더 좋은 모습을 보이는지를 신경 써서 봐주시면 더 재밌을 것”이라고 했다.

또한 많은 셀러브리티가 관객으로 함께한다고도 밝혔다. “마동석 씨가 워낙 연예계와 복싱계에 발이 넓어서 8강전부터는 셀러브리티들도 많이 보러오셨다. 대한민국 복싱 레전드들, 복싱이 취미인 연예계 스타들, 세계적인 파이터들까지 직접 초청했다”며 “항상 일반 관객들에게 셀러브리티를 소개할 때 마동석 씨가 박종팔 씨, 유명우 씨 등 복싱 레전드들을 먼저 소개하는 모습이 인상깊었다. 정말 복싱을 좋아하지 않고서는 할 수 없는 일”이라고 설명했다.

그런가 하면 8강 진출자 조현재는 ‘프리티 보이’, 이채현은 ‘프린스’, 권오곤은 ‘썬더’, 이기준은 ‘스트라이커’, 홍성민은 ‘타이슨’, 국승준은 ‘보디 킬러’, 김현준은 ‘샷건’, 육준서는 ‘블레이즈’라는 링네임을 발표했던 터. 또한 1 대 1 정식 복싱 대결로 승패를 가리는 8강전은 3분 6라운드 방식으로 첫 번째 대결에서는 국승준과 김현준이 바닥난 체력에도 정신력으로 마지막 라운드까지 마쳤고 국승준이 4강 진출을 확정했다.

이원웅 PD는 “8강전부터는 복서들이 각자 링네임도 만들었고 개성적인 의상, 소품도 준비해서 더 흥미진진할 거다. 6라운드 이상의 복싱 시합이다 보니 단순히 주먹을 겨루는 느낌보다 더 길어진 라운드에 대응하는 선수들의 전략 승부도 재밌게 보실 수 있을 것”이라고 말해 각양각색 스타일을 가진 최강 복서들의 명승부에 관심이 더해지고 있다.

뿐만 아니라 4강전과 결승전에는 본 경기만큼 흥미진진한 스페셜 매치와 글로벌 스타 아이돌의 공연 등이 준비되어 있다고. “단순히 스포츠를 선보이는 걸 넘어, 관객분들에게 그리고 시청자분들에게 더 다채로운 콘텐츠를 보여드리려고 노력했다”며 색다른 볼거리를 예고해 이목이 집중된다.

더불어 “김종국 씨와 덱스 씨가 탈락자 중에 다시 보고 싶은 선수들을 직접 선발해서 스페셜 매치를 준비했다. 스페셜 매치에는 ‘아이 엠 복서’ 팬들이 좋아할 레전드 선수들의 재등장, 꼭 보고 싶었지만 서바이벌 구조상 대결할 수 없었던 꿈의 대진이 이루어진다. 수천 명의 관중이 선수의 이름을 연호하고 마동석 배우가 기립박수를 친 명경기도 있다”고 깜짝 스포일러를 덧붙여 마지막 회까지 본방송 시청 욕구를 상승시키고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

