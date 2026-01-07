K-베개 ‘가누다’, 세계인의 숙면 책임지는 성공 레시피 공개!

가누다 베개의 탄생 스토리가 방송을 통해 공개된다. 가누다 베개 모델들이 제품을 들고 포즈를 취하고 있다. 티앤아이 제공

프리미엄 기능성 베개 브랜드 ‘가누다(KANUDA)’를 탄생시킨 티앤아이의 성공 스토리가 오는 10일 연합뉴스TV ‘찾아라 성공레시피’를 통해 전격 공개된다.

이번 방송에서는 성수동의 작은 신혼방에서 시작해 글로벌 수면 시장을 선도하는 중견기업으로 성장하기까지 티앤아이 그룹의 발자취와 그 핵심 원동력인 세 가지 ‘성공 레시피’를 심도 있게 다룰 예정이다.

첫 번째 레시피로 위기를 기회로 만든 ‘사람 중심’의 기업문화가 소개된다. 유영호 의장은 티앤아이의 첫 번째 성공 비결로 ‘기업문화’를 꼽았다. 과거 전산 데이터가 소실되는 대형 화재라는 악재 속에서도 전 임직원이 단결해 위기를 극복했던 일화는 티앤아이만의 끈끈한 결속력을 보여주는 대표적 사례다. 특히 ‘일을 잘하는 회사는 쉬는 법도 다르다’는 철학 아래 직원들이 업무 시간 중 가누다 제품을 직접 체험하며 휴식과 제품 테스트를 병행하는 유연한 근무 환경이 소개된다.

두 번째 레시피는 도수치료 원리를 담은 압도적 ‘기술력’이다. 가누다의 핵심 경쟁력은 물리치료 기법인 ‘두개천골요법(CST)’을 베개에 접목한 독보적인 기술력에 있다. 물리치료사 출신의 김희수 연구소장이 개발한 CV4, OCBR 기능은 뒷머리를 편안하게 받쳐주고 목덜미선을 이완시켜 인체의 자연치유력을 극대화한다. 또 안성 공장의 최첨단 턴테이블 자동화 시스템과 친환경 태양광 시설 등 글로벌 수준의 생산 인프라도 함께 공개될 예정이다.

세 번째 레시피로 고객의 마음을 사로잡는 ‘감동 마케팅’이 등장한다. 가누다는 단순한 제품 판매를 넘어, 과학적 데이터를 기반으로 한 ‘체형 진단 시스템’을 통해 소비자에게 최적화된 제품을 제안한다. 아울러 기존 고객을 위한 ‘보상 판매 정책’ 등 마케팅 전략을 선보인다. 이러한 진정성 있는 서비스와 제품에 대한 만족도가 입소문을 타고 소비자가 직접 다른 소비자에게 추천하는 선순환 구조가 가누다의 강력한 성공 요인으로 분석된다.

조우영 티앤아이 마케팅본부장(이사)은 “가누다는 이미 ‘100만 불 수출의 탑’ 수상과 전 세계 다수의 해외 상표권 확보를 통해 K-베개의 위상을 세계 시장에 널리 알리고 있다”며 “이번 방송을 통해 가누다가 추구하는 수면의 가치와 혁신적인 기술력을 더 많은 대중에게 전달할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

가누다의 성공 비결과 비하인드 스토리를 담은 연합뉴스TV ‘찾아라 성공레시피 - 티앤아이 편’은 오는 10일 방송된다.

