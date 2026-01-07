이미주, 프로필 사진만으로 시선 강탈… 다채로운 매력 뽐내

가수 이미주. 사진 = AOMG 제공

가수 이미주가 다앙한 콘셉트의 프로필 사진으로 다채로운 매력을 선보였다.

이미주는 지난 6일 글로벌 레이블 AOMG 공식 SNS를 통해 새로운 프로필 사진을 공개했다. AOMG 합류 후 처음 공개된 이번 프로필 사진에서 이미주의 다채로운 비주얼 스펙트럼이 선명하게 드러났다. 이미주는 서로 다른 룩을 자신만의 개성으로 소화하고 색다른 포트레이트를 완성했다.

사진 = AOMG 제공

화이트 슈트를 입은 이미주는 내추럴하고 우아한 미모와 함께 맑고 투명한 분위기를 발산했다. 블랙 미니 원피스 차림으로는 위트 있는 포즈와 사랑스럽고도 세련된 무드로 이목을 사로잡았다. AOMG의 색채가 녹아든 마지막 버전 이미지는 이미주의 자유분방하고 힙한 에너지로 반전을 매력을 선보였다.

이미주는 지난해 음악, 예능, 라디오, 웹 콘텐츠 등 다양한 분야에서 활약했다. ‘커플팰리스2’, ‘진짜 괜찮은 사람’, ‘석삼플레이’ 등 다양한 예능에서 특유의 사랑스럽고 매력적인 캐릭터로 시청자들의 큰 사랑을 받았다. 또한 ‘두시탈출 컬투쇼’, ‘이은지의 가요광장’, ‘IDOL RADIO(아이돌 라디오) 시즌4’의 스페셜 DJ로 나서 센스 있는 입담과 안정적인 진행을 선보였다.

연말에는 러블리즈 완전체로 ‘2025 KBS 가요대축제’에 출연해 대표곡 ‘Ah-Choo(아츄)’, ‘종소리’로 레전드 무대를 완성했다. 현재 개인 유튜브 채널 ‘그냥 이미주’를 통해 다채로운 콘텐츠를 선보이며 팬들과의 소통을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]