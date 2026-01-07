프로축구 용인FC–다보스병원, 공식 지정병원 협약

사진=용인FC 제공

프로축구 K리그2 용인FC가 의료법인 영문의료재단 다보스병원과 손잡았다.

용인은 지난 6일 “다보스병원과 공식 지정병원 협약 및 광고 후원 계약을 체결했다”고 밝혔다.

이번 협약을 통해 다보스병원은 2026~2027시즌 동안 용인FC의 공식 지정병원(종합병원)으로 참여해 선수단 의료 지원과 구단 운영 전반에 협력하게 된다.

다보스병원은 용인FC 프로·유소년 선수단과 구단 임직원을 대상으로 부상 치료, 재활, 컨디션 관리 등 선수단 운영에 필수적인 의료 서비스를 제공한다.

용인FC 최희학 대표는 “창단 첫 시즌을 앞두고 지역을 대표하는 종합병원과 공식 지정병원 협약을 맺게 돼 매우 의미가 크다”며 “선수단의 경기력 향상은 물론, 시민과 함께하는 건강한 스포츠 환경 조성에도 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 지난 4일 창단식을 성공적으로 마무리한 용인은 오는 7일 전지훈련에 돌입하며 본격적으로 올 시즌 준비에 박차를 가한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]