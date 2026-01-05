<신년사> 조용철 농심 대표, 올해 경영지침은 ‘글로벌 민첩성과 성장’

농심이 2026년 경영 키워드로 ‘글로벌 민첩성과 성장(Global Agility & Growth)’을 제시하며 글로벌 사업 확대에 속도를 낸다.

농심은 5일 서울 신대방동 본사에서 2026년 시무식을 열었다. 이날 조용철 대표이사가 전 임직원을 대상으로 올해 경영 방향과 글로벌 전략을 공유했다. 조 대표는 신속하고 유연한 실행력을 바탕으로 글로벌 시장에서 지속 가능한 성과를 창출해야 한다고 강조했다.

이번 경영 키워드는 빠르고 정확한 판단과 실행을 통해 변화하는 경영 환경에 대응하고, 글로벌 시장에서 한 단계 높은 성과와 성장을 이루겠다는 의미를 담고 있다. 조 대표는 “지난해 창립 60주년을 계기로 수립한 ‘비전 2030’ 달성을 위해 글로벌 관점에서 변화와 도전을 이어왔다”며 “올해는 축적된 역량을 기반으로 실질적인 성과를 만들어야 할 시점”이라고 말했다.

특히 글로벌 시장 확장에 대한 의지를 분명히 했다. 조 대표는 하반기 완공 예정인 녹산 수출전용공장을 언급하며, 이를 발판으로 수출 확대와 해외 사업 경쟁력 강화에 집중하겠다는 방침을 밝혔다.

올해 신라면 출시 40주년을 맞는 점도 강조했다. 조 대표는 “신라면은 한국의 매운맛으로 인종과 국경을 넘어 성장해 온 K푸드의 대표 주자”라며 “현실에 안주하지 않고 새로운 시장을 개척해 온 글로벌 노마드로서의 경쟁력이 농심 글로벌 사업의 핵심”이라고 평가했다. 이어 “신라면이 걸어온 도전의 역사를 발판 삼아 올해 농심의 글로벌 영토를 더욱 확장하자”고 당부했다.

아울러 “병오년 붉은 말의 해를 맞아 농심 특유의 추진력과 열정으로 글로벌 시장은 물론 국내에서도 다양한 마케팅과 프로모션을 통해 시장을 선도해 나가자”며 “국민의 삶을 맛있게 하는 식품기업으로서 역할을 강화하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

