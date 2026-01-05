한국GM, 지난해 부진 딛고 브랜드 확장 전략 펼친다

한국GM은 지난해 판매가 46만2310대로 2024년 대비 7.5% 감소했다고 밝혔다. 내수는 1만5094대로 39.2% 줄었고, 수출은 44만7216대로 5.8% 감소했다고 5일 밝혔다.

주력 수출 모델인 쉐보레 트랙스 크로스오버는 30만8764대(수출 29만6655대), 트레일블레이저는 15만3070대(수출 15만561대)가 판매됐다.

지난해 12월 판매는 내수 1142대, 수출 5만1358대 등 총 5만2500대로 전년 동월 대비 1.5% 감소했다. 한국GM이 월간 4만대 이상 판매한 것은 지난해 3~6월과 11월에 이어 여섯 번째라고 회사는 설명했다.

구스타보 콜로시 한국GM 영업·서비스·마케팅 부문 부사장은 올해 한국 시장에서 브랜드 확장 전략을 바탕으로 GMC와 뷰익 모델을 선보이고, 협력 서비스 네트워크를 기반으로 서비스를 제공하겠다고 밝혔다.

