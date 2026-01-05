KGM, 지낸해 수출 11년 만에 최대치

KG모빌리티(KGM)는 5일 지난해 판매가 11만535대로 2024년(10만9424대) 대비 1% 증가했다고 밝혔다. 내수는 4만249대로 14.4% 감소했으나, 수출은 7만286대로 12.7% 늘었다. KGM은 수출이 2014년 이후 11년 만에 최대치를 기록했다고 설명했다.

KGM은 유럽·중남미 등지에서 신제품 론칭을 확대하고, 페루·인도네시아·스페인 등 관용차 공급을 늘린 데다 글로벌 판매 네트워크와의 협력 기반 마케팅 전략이 수출 증가를 뒷받침했다고 밝혔다.

지난해 국내외 합산 최다 판매 모델은 SUV 토레스로 2만1541대가 판매됐다. 지난해 12월 판매는 내수 2659대, 수출 7000대 등 총 9659대로 전년 동월 대비 9.6% 감소했다.

KGM은 올해 무쏘 등 신모델과 상품성 개선 모델을 출시하고, 내수 대응과 해외 시장 공략을 강화해 판매를 확대하겠다고 밝혔다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

