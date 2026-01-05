“1등하면 여행경비 전액 지원”… 하나투어 ‘드림스 컴 트래블’ 전개

하나투어가 고객의 여행 로망을 실제 여행으로 구현하는 브랜드 철학을 담은 ‘드림스 컴 트래블(DREAMS COME TRAVEL)’ 프로젝트를 전개한다.

이번 프로젝트는 하나투어의 브랜드 슬로건인 ‘꿈꾸는 대로 펼쳐지다’를 바탕으로, 고객이 꿈꿔온 여행을 함께 완성해 나가는 고객 참여형 캠페인이다. 꿈꾸던 여행의 로망을 출발점으로 삼아, 이를 여행 경험으로 구현하는 하나투어의 브랜드 방향성을 담았다.

참여를 희망하는 고객은 오는 2월 1일까지 하나투어 앱 내 여행 커뮤니티 ‘여행만렙’에 자신이 꿈꾸는 여행의 사진 또는 영상을 정해진 형식에 맞춰 업로드하면 된다. 업로드 시에는 ▲여행 콘셉트 ▲동반자 유형 ▲떠나고 싶은 이유 ▲여행 중 해보고 싶은 경험 3가지를 함께 작성해야 하며, 개인 SNS에 추가로 업로드할 경우 가산점이 부여된다.

1등(3명)에 선정된 응모자에게는 직접 기획한 일정을 그대로 떠날 수 있도록 항공, 숙박 등 여행 경비를 동반 1인까지 포함해 전액 지원한다.

2등(5명)에게는 하나투어 공식 홈페이지 및 앱에서 현금처럼 사용 가능한 30만 마일리지를 제공한다. 아울러 참여자 전원에게는 감사의 마음을 담아 커피 기프티콘을 증정할 예정이다.

하나투어 관계자는 “이번 프로젝트는 단발성 이벤트를 넘어, 고객이 진정으로 떠나고 싶은 여행에 귀 기울이고 이를 현실로 만들어가는 하나투어의 브랜드 철학을 담은 캠페인”이라며 “앞으로도 고객들이 상상하는 꿈의 여행을 실현해주는 여행 전문가로서의 역할을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

