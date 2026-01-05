겨울철 느는 잔주름, 히알루론산 필러로 지운다

겨울철 피부 수분이 손실되면 눈가, 입가, 목 등 피부가 얇고 움직임이 많은 부위에 잔주름이 심해진다. 보습제 사용 같은 생활습관 개선만으로 해결이 어려워 미용시술이 대안으로 떠오른다.

히알루론산 필러 시술이 대표적이다. 진피층 구성성분인 히알루론산을 보충해 잔주름을 완화하고 볼륨도 채워주며, 주변 수분을 끌어당겨 피부결 개선도 기대할 수 있다. 짧은 시술 시간으로 일상 회복이 빠르고 자연스러운 효과가 나타나는 것도 장점이다.

필러 시술은 풍부한 임상 경험과 해부학 지식을 갖춘 의료진이 중요하다. 시술자의 숙련도에 따라 결과가 크게 달라질 수 있기 때문이다.

이세린 리엔장성형외과의원 강남점 원장은 ‘뉴라미스’처럼 오랜 시간 효능과 안전성이 입증된 제품 선택도 성공적 시술의 핵심이라고 설명한다.

뉴라미스는 메디톡스가 2013년 독자 개발한 히알루론산 필러다. 출시 이후 다수의 임상 데이터를 통해 제품력을 인정받았다. 메디톡스에 따르면, 필러 입자가 구형에 가까워 세포친화성이 우수하고 분해효소인 히알루로니다제에 대한 순응도가 높아 필요시 제거가 쉽다.

히알루론산 가교 반응의 효율을 높여 지속성을 강화하고, 시술 부위에 남는 경우 붓기, 염증 등의 부작용을 유발할 수 있는 가교제(BDDE) 잔류량도 최소화했다.

지난해에는 신제품 라인 ‘뉴라미스 스킨 인핸서’가 출시됐다. 기존 제품의 주사 바늘 대비 짧고 얇은 메조니들을 채택함에 따라 섬세한 시술이 가능해 피부 손상을 줄이고 시술 효과를 높일 수 있다고 제조사는 설명했다.

이세린 원장은 "'뉴라미스 스킨 인핸서'는 메조니들을 사용해 진피층에 고르게 주입할 수 있어 잔주름 개선에 적합하다”며 “더욱 정밀한 시술이 가능한 만큼 소비자들에게 큰 만족감을 줄 것으로 기대한다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

