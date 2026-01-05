프로축구 이랜드, ‘경영 전문가’ 신임 우상배 대표이사 선임

우상배 프로축구 이랜드 신임 대표이사. 사진=서울 이랜드 FC 제공

프로축구 서울 이랜드 FC가 신임 대표이사로 우상배 전 이앤씨월드 대표이사를 선임했다.

1964년생인 우상배 신임 대표이사는 1993년 이랜드 공채 12기로 입사해 30년 넘게 이랜드그룹에서 근무하며 패션∙유통 사업 영역에서 성과를 쌓아왔다.

특히 2003년 뉴코아 영업부문 실사팀장을 맡아 인수·합병(M&A)을 주도하고 2011년에는 엘칸토를 인수해 흑자 구조를 만드는 등 전환경영 전문가로 평가받는다. 2018년부터는 이앤씨월드 대표이사로 선임돼 2024년 4월까지 회사를 이끌었다.

이랜드 관계자는 “풍부한 경영 경험과 조직 운영 노하우를 갖춘 우상배 대표이사를 신임 대표이사로 선임하며 승격을 향한 비전 실현과 구단 경쟁력 제고에 속도를 낼 계획”이라고 전했다.

우상배 신임 대표이사는 “선수단이 최고의 환경에서 훈련과 경기에만 집중할 수 있도록 든든히 지원하는 역할을 하겠다. 그동안의 시간이 팀의 탄탄한 기반을 다지는 과정이었다면 이제는 결과를 만들 시점이다. 승격은 물론 K리그1 경쟁력을 갖춘 팀으로 도약할 것이며 팬들에게 더욱 사랑받고 지역사회에 선한 영향력을 끼치는 구단으로 성장하도록 최선을 다하겠다”며 취임 소감을 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

