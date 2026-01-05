웨이브 ‘콘크리트 마켓’ 2주 연속 신규 유료 가입 견인 1위…신년 화제작 등극

웨이브 오리지널 시리즈 ‘콘크리트 마켓’이 공개 이후 2주 연속 압도적인 성과를 기록하며 식지 않는 화제성을 입증하고 있다.



‘콘크리트 마켓’은 지난달 30일 4~7화 공개 후 오픈 당일인 30일부터 1월 2일까지 전장르 통합 신규 유료가입 견인 1위를 기록하며 신년 첫 화제작으로 떠올랐다. 또한 오픈 둘째 주(12/29 ~ 1/4 )내내 주간 드라마 장르 신규 유료 가입 견인 1위, 시청유저 수 2위, 시청시간 2위를 기록하며 공개 이후 2주 연속 최상위권 성적을 유지, 시리즈 완결 이후까지도 강력한 흡인력을 증명했다.

지난달 23일 1~3화 첫 공개된 이 작품은 오픈 당일부터 26일까지 4일 연속으로 웨이브 전 장르 통합 신규 유료 가입 견인 1위를 기록하며 강력한 초반 화력을 입증한 바 있다. 오픈 첫 주(12/22~12/28) 내내 주간 드라마 장르 시청 유저 수와 신규 유료 가입 견인 부문에서 모두 1위를 차지하며 장르 내 독보적인 존재감을 드러냈다.

대지진 이후 유일하게 남은 아파트에서 생긴 황궁마켓에서 새로운 질서를 만들려는 사람들이 목숨을 건 생존에 맞서기 시작하는 재난 드라마 ‘콘크리트 마켓’은 극장판의 세계관을 한층 확장한 시리즈 완전판으로 뜨거운 관심을 모았다. 보다 촘촘해진 설정과 깊어진 서사는 공개 전부터 시리즈 완전판을 기다려온 팬들의 기대를 한 몸에 받았다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]