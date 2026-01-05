닝닝, 몸매 끝판왕 뒤태 시선강탈…성숙미 폭발

닝닝 개인 인스타그램 캡처

에스파 멤버 닝닝이 한층 성숙해진 분위기의 근황을 공개하며 시선을 끌었다.

닝닝은 지난 4일 자신의 개인 인스타그램에 ‘2025년, 나를 더 단단하게 만들어줘서 고마워. 넘치는 사랑에도 감사해(Thanks to 2025 for making me stronger Thanks for all the loveeeee)’라는 문장과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 닝닝은 휴양지 발코니에서 바다를 배경으로 등을 드러낸 원피스 수영복을 착장했다. 자연스러운 긴 생머리와 드러나는 몸매가 화보 같은 장면을 연출한다.

또 다른 컷에서는 대기실로 보이는 공간에서 메이크업을 마친 채 카메라를 응시하고 있다. 또렷한 이목구비와 깊어진 눈빛, 클래식한 웨이브 헤어가 더해져 기존의 러블리한 이미지와는 또 다른 고급스러운 매력을 드러냈다.

스튜디오 촬영으로 보이는 전신 컷에서는 과감한 디자인의 드레스를 완벽하게 소화하며 강렬한 존재감을 발산했다. 음악 작업 공간에서 마이크를 잡은 모습까지 공개했다.

팬들은 좋아요를 누르며 뜨겁게 호응하고 있다. 5일 현재 좋아요는 190만개에 육박한다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

