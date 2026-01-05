홍종현 “‘아기가 생겼어요’ 선택한 이유는 오연서”

아기가 생겼어요 스틸컷.

배우 홍종현이 채널A 새 토일드라마 ‘아기가 생겼어요’를 선택한 이유로 김진성 감독과 오연서 배우를 꼽았다.

5일 채널A에 따르면 오는 17일 새 토일드라마 아기가 생겼어오가 첫 방송된다.

아기가 생겼어요는 이번 생에 결혼은 없다던 두 남녀의 하룻밤 일탈로 벌어진 역주행 로맨틱 코미디로, 동명의 웹소설과 웹툰을 원작으로 한다. 특히 작품마다 변화무쌍한 캐릭터 소화력을 보여주고 있는 최진혁(강두준 역), 오연서(장희원 역), 홍종현(차민욱 역), 김다솜(황미란 역)의 만남으로 방송 전부터 높은 관심과 기대를 모으고 있다.

홍종현은 극 중 태한주류 영업팀 대리 차민욱으로 변신한다. 민욱은 희원의 소울메이트 같은 남사친으로 항상 주변의 질문에 친구 사이라고 단호하게 말해왔지만, 희원의 옆에 두준이라는 예상치 못한 변수가 등장하자 희원을 향해 이전에는 느껴보지 못한 감정을 마주하게 된다. 특히 홍종현은 전작에서 사이코패스 성향의 캐릭터를 완벽하게 소화하며 ‘홍종현의 완벽한 변신’이라는 호평받았던 바. 전작과 180도 다른 캐릭터를 선보일 것이 예고되어 벌써 기대감을 끌어올린다.

홍종현은 출연을 결심한 이유에 대해 “원작이 많은 사랑을 받았던 만큼 웹툰 특유의 귀엽고 달달한 매력이 대본에도 잘 담겨 있었다”고 운을 뗀 뒤 “김진성 감독님과는 ‘플레이어2: 꾼들의 전쟁’으로 짧게나마 함께 촬영한 경험이 있는데 신기하게도 그때의 상대 배우도 오연서 배우였다. 비록 짧은 시간이었지만 호흡도 잘 맞고 즐겁게 촬영했던 기억이 있어 언젠가 기회가 된다면 함께 작업해 보고 싶다고 생각했다. 이렇게 다시 한 작품으로 만나게 되어 개인적으로도 기쁜 마음으로 참여했다”고 전했다.

특히 촬영장 분위기에 대해 “정말 최고”라고 답했다. 이어 “케미는 한 사람만 잘해서 만들어지는 건 아니라고 생각한다. 감독님을 비롯해 모든 스태프와 배우가 현장에서 즐겁게 촬영하려는 마음으로 서로 배려하다 보니 좋은 분위기가 자연스럽게 만들어진 것 같다”며 “분위기 메이커를 딱 한 명으로 정리하기 어렵지만, 그중에서도 뽑자면 김기두 배우와 오연서 배우가 현장 분위기를 밝게 만들어준다”고 덧붙였다.

그렇다면 홍종현이 아기가 생겼어요에서 가장 추천하는 장면은 무엇일까. 홍종현은 “아무래도 이야기가 본격적으로 시작되는 두준과 희원의 하룻밤 일탈이 아닐지 생각한다”라며 “특히 민욱이 여사친 희원에 대해 다시 생각하게 되는 전환점이 되는 만큼 중요하고 생각한다”라고 시청 관전포인트까지 전했다.

마지막으로 홍종현은 “아기가 생겼어요는 만남, 관계의 발전, 사랑이라는 보편적인 순서를 따르기보다 상황과 책임을 먼저 준다는 점이 차별적 포인트”라면서 “익숙하지 않은 그 과정을 따라가다 보면 그중에서도 특히 각 캐릭터 관계의 전개와 변화를 지켜보는 재미가 있다. 나아가 서로를 향해 점점 더 깊어지는 사랑의 감정도 함께 지켜봐 주셨으면 좋겠다”고 기대를 당부했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

