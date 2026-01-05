엘소드, 네네치킨과 ‘엘소드 스노윙 세트’ 출시…이벤트까지 다양

넥슨 엘소드-네네치킨 협업. 넥슨 제공

넥슨은 온라인 액션 RPG 엘소드(Elsword)가 네네치킨과 제휴를 맺고 다양한 이벤트를 실시한다고 5일 밝혔다.

이번 협업은 엘소드가 15년 만에 진행하는 치킨 브랜드 컬래버레이션으로, 앞서 티저 영상을 통해 엘소드의 대표 마스코트 헤지호그가 네네치킨의 치킨무로 변하는 모습을 공개했다.

양사는 오는 31일까지 엘소드 치즈스노윙 세트와 엘소드 스노윙MAXX 세트 2종의 제휴 메뉴를 선보이며, 해당 기간 동안 네네치킨 홈페이지나 공식 앱으로 치킨 메뉴를 주문하면 다음 날 네네치킨 한벌 아바타와 부리, 탈 액세서리가 포함된 특별 아이템 쿠폰을 지급한다.

넥슨은 오는 29일까지 이번 제휴를 기념하는 다양한 이벤트를 진행한다. 먼저 매일 적정 레벨 던전을 3회 클리어하면 엘소드 스노윙 세트 기프티콘을 획득할 수 있는 [코보]엘소드 스노윙 세트 추첨권 선택 큐브를 제공한다. 또한 컬래버 굿즈를 제공하는 이벤트를 실시해 1월10일부터 3주간 매주 주말마다 30분 이상 게임에 접속하면, 추첨을 통해 치킨 인형 옷을 착용한 캐릭터 일러스트를 담은 엘 수색대 키링과 네무네무 헤지호그 파우치 세트를 증정한다.

한편 엘소드는 3월12일까지 두 차례에 걸쳐 신규 및 복귀 이용자를 위한 퀵스타트 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 동안 신규 캐릭터를 생성하고 던전 5판을 완료하면 곧바로 99레벨을 달성하고 마스터 클래스까지 전직할 수 있으며, 99레벨 이후에는 전투력 부스팅 이벤트에 참여만 해도 공명도 200레벨과 +11강 21제련 테네브로스 장비 풀세트를 지급하고, 단계별 미션을 통해 +11강 심연무기와 다양한 성장 지원 아이템을 추가로 제공한다.

