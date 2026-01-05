틴탑 창조, 열애 직접 고백…“응원해 주는 고마운 사람”

보이그룹 틴탑의 멤버 창조. 사진 = 창조 SNS 계정

보이그룹 틴탑의 멤버 창조가 열애 사실을 직접 밝혔다.

창조는 4일 자신의 SNS에 “이미 알고 계시는 분들도 계실 거고 반대로 몰랐다가 놀라신 분들도 있을 것 같은데 제가 연애 중이다”고 밝혔다.

이어 그는 “좋은 일이든 조심스러운 이야기든, 내 인생에 의미 있는 변화가 생기면 늘 여러분께 전하고 싶었다”며 “이 이야기를 가볍게 흘러가듯 전하고 싶지 않았고 내 마음과 상황이 조금 더 정리된 뒤에 차분하게 전하고 싶었다”고 설명했다.

창조는 또 “이 일을 시작한 지 16년이 지났고, 긴 시간 동안 여러분과 많은 경험을 하고 함께 성장해 왔다고 생각한다”며 팬들에 대한 감사 인사도 전했다. 그는 이어 “제 부족한 모습들을 긍정적으로 변화시켜 주고 응원해 주는 고마운 사람이다”며 여자친구가 있음을 알렸다.

마지막으로 창조는 “지금 저의 선택들이 실망스럽거나 이해되지 않으실 수도 있다고 생각한다”며 “제 진심이 여러분께 닿고, 통하기 위해서는 많은 노력이 필요할 거라고 생각한다”고 덧붙였다.

한편, 창조는 1995년생으로 2010년 틴탑으로 데뷔했으며, 지난해 12월 31일 콘서트를 여는 등 활발히 활동하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

